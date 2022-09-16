Gebelere riskli

4 aylık hamileyim. Sancılarım var. "Su kaynat. Kişniş yağı koy" dediler. Güvenemedim. Siz ne dersiniz?

İyi ki içmeden sordun derim. Hamileler kişniş kullanmamalıdır. Ayrıca kişniş yağı içilmez. Kişniş uzun süreli ve sık kullanılırsa karaciğeri büyütebilir. İştahı kesebilir. Kendisi karın ağrısı yapabilir. Erişkinler gaz ve sancısı çok uzun sürüyorsa diğer uygulamalar yeterince rahatlatmadıysa birkaç kez kişniş çayı yapıp içebilir.



PİL BİTİK!

61 yaşına sağlam geldik. "Hayatın tadını çıkaralım" dedik. 3 aydır pil bitti. Kardeşlik başladı. Bitkisel tedavi söyler misiniz?

Tabi söylerim. Ama bu sadece hapların, bitkilerin yapacağı bir şey değil. Önce muayene olun. İç hastalıkları uzmanına gidin. Kalp damarlarınıza baktırın. Hareketiniz az ise kalp ağrısı olmadan iktidarsızlık şikayet olabilir. Sonra üroloji gerekebilir.



KARIM ŞİKAYETÇİ!

Eşim ilişkide benden şikayet ediyor. "Ben bir şey anlamadan sen rahatlıyorsun" diyor. Kadınlarda öyle şey oluyor mu? Benim bir kabahatim var mı?

Özür dilemeye gerek yok. Bu bir rahatsızlık. Ve doktorlarınıza şikayetlerinizi anlatırken ayıp, kabahat, yanlış gibi bir durum olmaz. Dilinde, elinde, belinde ve her nerende şikayetin oluyorsa cinsel ilişkide, cinsel organlarda da şikayetler olabilir. Anlatılmazsa hastalıklar ilerler. Sadece kanserde değil her hastalıkta erken tanı önemlidir. Kadınlarda da orgazm bozukluğu olabilir. Cinsel ilişki eşiyle arasındaki problemlere bağlı olarak ortaya çıkmışsa da öncelikli olarak çift terapisi dediğimiz psikiyetrik ve psikolojik tedavi uygulanmalıdır.