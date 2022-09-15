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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 15 Eylül 2022, Perşembe

Kaygı hastalığın temeli

27 yaşındayım. Cinsel organımda siğil, sivilce gibi değişiklikler var. 3 aydır şikayetlerim oldu. Ama adetlerim düzenli. Kanser yapar mı? PANİK ve korku hastalıkların temelidir unutma. Korkular bağışıklık sistemimizi bozar. Sonra da hasta oluruz. Sakin ol. Önce her cinsel organ siğili kanser yapmaz. Senin hastalığının tanısının konması lazım. Hemen Kadın Hastalıkları Uzmanı'na git. Cinsel organ siğillerini genellikle Human Papilloma Virüs (HPV) dediğimiz virüs yapar. Bazı HPV tipleri, rahim ağzında kansersi değişikliklere, rahim ağzı, penis ve makat kanserlerine neden olabilir. Bazı HPV tipleri ise kanser riski taşımaz. Basit siğil yapar. Bunları ayırt etmeden tedavi ve takip düzenlenemez. Doktorun önerirse HPV aşısı da yaptırabilirsin.
MESELE KALSİYUM DEĞİL
Menopoz doğal bir durum olduğu için doğal gıdalarla bir tarif verebilir misiniz? Kemik gibi gıdalar yesek kemik güçlenir mi?
BÜTÜN mesele kalsiyum almak değil. Güneşe temas ederek D vitamini almalı, bol bol hareket etmeli ve dengeli beslenmeliyiz. 19-50 yaş arası erişkinlerin günde 1000 miligram kalsiyum alması gerekir. Yetişkinlerde günlük süt tüketiminin en az yarım kilo olması önerilmektedir. Bir orta boy su bardağı (200 cc) süt veya yoğurt veya iki kibrit kutusu büyüklüğünde peynir bir porsiyondur. Menopoz sonrası kadınların ise 3-4 porsiyon süt ve yerine geçen besinleri tüketmeleri gerekir.
SENDROMA İŞARET
Bankacıyım. Gün boyu hareketsiz kalıyorum. Ancak gün içinde egzersiz yapmaya dikkat ediyorum. Özellikle pilates ve yoga yapıyorum. Ancak eklem ağrım bir türlü geçmiyor. Ne yapmalıyım?
YAPTIĞINIZ egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınınızı ısıtmadan yapmayın. Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı. D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerine baktır. Ayrıca çalışırkenki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.

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