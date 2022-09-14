Enfeksiyon olabilir

24 yaşındayım. Evliyim. İdrar yaparken yanmam oluyor. Doktora gittim, verdiği ilacı kullandım geçmedi. Sürekli tekrarlıyor. Bu durum eşimle ilişkimi de olumsuz etkiliyor. Ne yapmalıyım?

TEKRARLAYAN idrar yolu enfeksiyonları sık karşılaştığımız bir durumdur.

Önce doğru tanı şart. Bu nedenle aynı doktor tarafından düzenli takip edilmelisiniz. Enfeksiyona bağlı ise kullanılan ilaçlara direnç varmı diye idrar kültürü gerekir. Kullanılan dozlar az gelebilir.

Kullanım süresi az gelebilir. Fazla idrar yolu temizliği doğal florayı bozabilir. Bu nedenle doğal temizlik maddeleri ile doğal temizlik önemli.

Şeker hastalığı araştırılır.

Özellikle taharet musluğuyla temizlik, arkadan öne taharetlenme tekrarlayan enfeksiyonlara neden olabilir.



KANSER KORKUSU

23 yaşındayım. Annem 54 yaşında. Meme kanseri şüphesi var.Ailedeki herkesten tarama istediler. Gideyim mi?

TARAMA çok önemli. Yaptır. Çünkü meme kanseri 40-50 yaş arası kadınlarda tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ayrıca meme kanseri kimler için riskli öğrenmelisin. Kilo, sigara, hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak, ilk adetini erken görmüş olmak, geç menapoz yaşı gibi durumlar ve annede teyzede ya da kız kardeşinde meme kanseri hikayesi olması riskli durumlar olarak sayılabilir.



ADET DÜZENSİZLİĞİ

7 aydan beri adet düzensizliğim var. Ayrıca göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi gibi durumlarda kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. İhmal etme.

Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.