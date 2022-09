Gerginlik olabilir

Hocam biz yeni evliyiz. Adet döneminde çok gergin oluyorum. Eşim bile benden korkuyor. Arkadaşım depresyon ilacı verdi. Şikayetlerim daha da arttı. Ne yapayım?

EVLİLİK başlangıçları gerilimli olabilir. Korku ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Önce Kadın Hastalıkları Uzmanı'na git. Cinsel organ ve çalışmasına ait bozukluklar varsa tedbir al. Eşinle bu konuları paylaş. Özellikle depresyon tedavisine yönelik alınan anti depresanlar cinsel istekte azalma ya da orgazm sorunlarına neden olabilir.

Gerekirse psikolog veya psikiyatrist desteği alırsın.



SİLİKON MESELESİ

Memelerime silikon taktırdım. Gebe kalmak istiyorum. Süt verebilir miyim? Süt silikonla temas eder mi?

SİLİKON protezin yerleştirilmesi için kesi yeri meme başının etrafı ya da meme altı çizgisinden yapılır.

İkisinin de yapılamadığı durumlarda koltuk altından kesi yapılabilir. Protez meme dokusu içine değil arkasına konduğu için meme dokusuna zarar vermez. Silikon protez süt emzirmeyi, gebeliği önlemez. Süt silikonla temas etmez.



İSTEĞİ AZALTIR

33 yaşındayım, 3 yıllık evliyim. Ancak 4 yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Doktor geciktirici jel önermedi. "Bunlar sana fayda etmez" dedi. Acaba siz ne önerirsiniz?

CİNSEL ilişki öncesi psikolojik durum, erken boşalmanın en önemli sebebidir. İşle ilgili olumsuzluk ve yorgunlu cinsel ilişki isteğini azaltır. Stres, depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar da sürece olumsuz katkıda bulunur.

Testosteron, prolaktin, TSH hormonlarına baktır.

Bazen cinsel organın kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gerekebilir.



SIKINTIYI PAYLAŞIN

Depresyon ilacı kullanıyorum. Son 1 aydır da sertleşme sorunum başladı. Bana yol gösterin.

ÖNCE sabır. Hem stres hem de depresyon ilaçları sertleşme sorunu yapar. Bu şikayetin yüzde 25'inden ilaçlar sorumludur. Bu ilaçlar genellikle anti depresanlar, uyku, tansiyon ve ağrı kesici ilaçlardır. Simetidin, ketokonazol, barbitüratlar, sedatifler, trankilizanlar, alkol, marihuana, opiyatlar, tütün gibi etkenler de bu sıkıntıya neden olabilir.

Eşinle yaşadığın her süreci paylaş. Onu bilgilendir.

Her türlü sıkıntıyı paylaş.

Erkeklik gururu gibi bir yanlışa düşme. Her şey bizim için.