Yeni evliyiz ama...

Yeni evliyiz. Eşimle birlikte cinsel mutluluğa erişemiyoruz. Bana orgazm olamadığını söylüyor. Bize yol gösterin.

ANLADIĞIM kadar önce orgazm ne demek onu anlatmak iyi olacak.

Cinsel ilişkiye giren eşlerin, ilişki öncesi ve ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması demektir.

Her iki cinsin cinsel organları yoluyla hissettiklerinin beyin tarafından tüm bedene yayılır.

Tarif edilmeyen kişiden kişiye değişebilen bir durumdur. Cinsel ilişkinin sonucu mutlu, yorgun, keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisi içinde gerçekleşmesi gereklidir. Cinsel ilişkiden önce daha uzun süre birbirinizin bedenine dokunup, sesli, kokulu, görerek ve hatta düşünerek cinsel ilişki sırasındaki haz duyma durumunuzu hazırlayın.

Yani kısaca sevişin.



SENDROM BELİRTİSİ OLABİLİR

Eklemlerim ağrıyor. Romatizmam da yok ama bir türlü geçmiyor. Ne yapmalıyım?

YAPTIĞINIZ egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve lflerinizi, bağlarınınızı ısıtmadan yapmayın.

Egzersize bağlı zedelenmeler olabilir. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı. D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerine baktırman gerekebilir. Ayrıca EMG testi yaptırmanı öneririm.



ORTASI KARAR

10 yıldır evliyim. İlişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?

HER şeyin ortası karar.

Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Ciddi bir cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır.

Ergenlik döneminde görülebilir.

Psikolojik etkenler önemlidir.

Tedavisi psikoterapidir.

Eşinle sıkıntını paylaş.



KİLO PROBLEMİ

Bana da herkes şişmansın deyip iştahımı kaçırıyor. 101 kiloyum ama 182 boyundayım. Zayıflamalı mıyım?

BOYUM uzun, kemiğim kalın sohbeti çok geçerli değil. Çünkü boy kilo uyumu önemli. Beden Kitle İndexi (BKİ veya BMI) denilen orana göre cümle kuruyoruz. Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kg.

Yaklaşık 24 kilo fazlanız var. Zayıflaman şart. Önce kendini haklı ve doğru çıkarmaktan vazgeç. Bu sana zarar verir.

Bir an evvel fazla kilolarından kurtul.

TIRNAKLARINI DÜZ KES

8 yıldır şeker hastasıyım.Ayaklarına dikkat et, yara olursa iyileşmez dediler. Ne önerirsiniz?

AYAKLARINI her gün ılık suyla yıka.

Tam kurula. Parmak araları bile nemli kalmasın. Tırnaklarını düz kes. Nasırlar için ilaç, yakı ve asit kullanma. Çıplak ayakla kesinlikle yürüme. Ayakkabıların içini giymeden önce kontrol et.

Pamuklu ve yünlü çorap giy. Sıkı çoraplardan kaçın. Çoraplarını her gün değiştir. Ayakkabılar ayağına uygun, rahat, yumuşak deri, tabanları kalın olsun. Çorapsız ayakkabı giyme. Sigara kesinlikle kullanma.