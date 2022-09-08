54 yaşındayım.Aşk hayatım sorunlu. Mizacım da sert değil ama daha önce böyle değildim. Daha çok erken değil mi? Zaten bir sürü sıkıntım vardı. Bir de şimdi bitikliğimizi fark ettik. Hastalık olabilir mi?
ÖZELLİKLE sinir ve stres sertleşme sorununa yol açar.
Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır. Sertleşme sorunu yaşanır.
Hemen kaygılanma.
Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler. Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir.
Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma.
Her şeye kafanı takma.
TAŞ YAPABİLİR
Bizim aile boyu böbrek taşımız var. Geçenlerde arkadaşım 'Siz sebzeyi yıkamadan yiyorsunuz taş yapar' dedi. Doğru mu bu?
HAYIR. Tabi ki sebze ve meyvelerin temizlenerek tüketilmesinde fayda var. Ama direk sebep bu değil. Özellikle tatlı patates, pazı, ıspanak, taze fasulye, taze soğan, biber, lahana, domates, pancar, kereviz, maydanoz, havuç, şalgam çok tüketilirse bazı bedenlerde böbrek taşı oluşumu daha sık görülebilir. Bu nedenle bu sebzelerden çok tüketiyorsanız sakınmanızda fayda var. Aynı şekilde her arkadaş sohbetinden bu kadar etkilenme.
Kaygıdan kurtul
54 yaşındayım.Aşk hayatım sorunlu. Mizacım da sert değil ama daha önce böyle değildim. Daha çok erken değil mi? Zaten bir sürü sıkıntım vardı. Bir de şimdi bitikliğimizi fark ettik. Hastalık olabilir mi?
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