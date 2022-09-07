Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor ama yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?
ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülür. İlişki sırasında ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin.
Bu yüzden dikkatli olmanız gerekir.
Ayrıca bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip et. Farklılık görürsen Üroloji'yle görüş. Eşin de Kadın Doğum Uzmanı'na danışsın.
YAŞIMIZ GENÇ AMA...
63 yaşındayım. Yaşım genç ama 4 aydır sertleşme sorunum var. Doktor gece sertleşme testinden bahsetti. İyi de benim zaten sorunum bu! Yanlış anlamış olabilir miyim?
SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı-evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir. Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.
PLASTİK KISIRLIK YAPAR
1 yıllık evliyim. Çocuğumuz olmuyor. Arkadaşım, plastik bardaktan olduğunu söyledi. Bu doğru olabilir mi?
OLABİLİR. 'Bisfenol' ve 'ftalat' içeren plastik paketler ve pet şişeler östrojen yani kadınlık hormonu benzeri maddeleri açığa çıkarır.
Bu durum sperm sayısını azaltır.
Sıcak suyla karşılaşan bu plastikler normalden 55 kat fazla bisfenol salgılar. Bu da sperm sayılarını etkiler. Bundan dolayı spermlerin sayı ve kalitesi azalır. Bu da erkek kaynaklı kısırlığa yol açar.
Üroloji’ye git
Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor ama yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?
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