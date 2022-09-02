38 yaşındayım. 3 ay önce evlendim. Sertlik sıkıntım söz konusu oluyor. Neden?
ERKEN boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu.
Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusal ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir.
Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.
NASIL DÜZELİRİM?
37 yaşındayım. Yaklaşık 3 yıllık evliyim. 1 yıldır ilişki sırasında erkenden oluyorum. Duruyorum. Erkek adamım ama son 1 yıldır olmuyor. "İlaç kullan" dediler alerji yaptı. Doğal yollardan düzelebilir miyim ve ne yemeliyim?
KAYGILISIN. Bunu aşamazsan dert maalesef daha da büyür. Öncelikle kendine güven. Kafanı düne takma. Yarın için istediklerine odaklan. Vitesi geri takan arabanın benzini olsa da geri gider. Sen de vitesi ileri tak yani önüne bak. Geleceğe odaklan. Eşinle de sohbet et. Ondan da destek al. Yemek işine gelecek olursak; sarımsak, yeşil soğan, bamya, bakla, zencefil, karanfil, çörek otu, karanfil, havuç, badem, fındık, ceviz, melisa sofrandan eksik olmasın...
Gurur yapma
38 yaşındayım. 3 ay önce evlendim. Sertlik sıkıntım söz konusu oluyor. Neden?
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