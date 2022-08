Dokunmam yasak

Nafiz Hocam, üç senelik evliyiz. Üç de çocuğumuz var. Hanıma dokunmam bile yasak. Çünkü ne zaman dokunsamçocuk oluyor. Bize bir çözüm bulun. Ne yapmamız lazım?

BUNUN için Üroloji, Kadın Doğum Uzmanı veya İç Hastalıkları Uzmanı'yla görüşmelisiniz. Size ailecek danışmanlık vermeliler.

Tedbirleri ve size uygun çözümleri anlatmalılar. Çeşitli ameliyatlar, ilaçlar, ilaç dışı uygulamalar ve teknikler hakkında bilgi alın. Yoksa sosyal hayatınız aksak gider.



ZEYTİNİ DENEMELİSİN

63 yaşındayım. Bizim de canımız var. İlişkiden sonra 20 gün kendimize gelemiyoruz. Zeytin yesem iyi gelir mi?

RUH bedene uygun yaşamalı.

Yoksa başın dertten kurtulmaz.

Öncelikle aceleci ve heyecanlı davranma. Panik yapma. Tok karınla aktivite yapma. Mutlaka EKG çektir.

Bazen kalp damar tıkanıklığının ilk bulgusu ilişkide yorulmak ve düşük performans olabilir. Zeytin harika bir besin kaynağıdır. Mutlaka düzenli tüket. İç Hastalıkları ve Üroloji Uzmanı muayenesi sonrası tekrar yaz.



GENÇLİK AŞISI

69 yaşındayım, ruhum dik, alnım ve saçım ak. Ama bedenim beni üzüyor. Gençlik aşısı ozon varmış haberlerde duydum. İyi gelir mi?

OZON tedavisi uygulanan bedenlerde tamir sistemlerini daha iyi çalıştırır. Hücre yenilenmesi yaptığı ispatlandığından gençlik aşısına benzetilmiştir. Genel olarak uygulama yapılması doğru ve faydalıdır. Her bedenin tamir hızı farklıdır. Sabır edersen bedenindeki değişiklikleri fark edebilirsin. Ama her yerin dimdik olması için verilen bir söz yok. Çünkü her büküklüğün bir tek sebebi yok.

Her tarafa ayrı ayrı da bakmak gerekir.