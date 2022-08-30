Hep hıçkırıyorum!

3 aydır ara ara hıçkırıyorum. Arka arkaya oluyor. Kesemiyorum. Nöbet gibi sanki. Tahlillerim normal çıktı. Böyle durumlarda ne yapayım?

ALTI saatten uzun süren hıçkırıklarda doktora başvur.

Gerekirse tıbbi destek al. Öncelikle kese kağıdı içine soluğunu al ver.

Nefesini çok zorlanmadan tutabildiğin kadar tut. Yeni başlayan kısa süreli hıçkırıkta hastanın yüksek sesle acı, ekşi, aşırı soğuk ve sıcak vb. gibi tatma duyusunu uyarma veya parlak ışıkla görme duyusunu uyarma ilgili ani reflekslerle hıçkırığı bastırabilir.



GEBELİKTE ŞART DEĞİL

4 haftalık hamileyim. Gebeliğim iyi geçsin istiyorum. Yediklerime dikkat ediyorum. Balık yağı iyi gelir mi?

GEBELİKTE Omega-3 yani balık yağı almanın gebelik diyabeti, hipertansiyon ve eklampsi denen hastalık oluşmasını önlemediği saptanmıştır. Avrupa'da yapılan çalışmalarda yüksek riskli gebelere son üç ayda günde 2.7 gram EPA+DHA yağ asidi verildiğinde prematür doğum riskinin yüzde 33'ten yüzde 21'e azaldığı gösterilmiştir. Gebelikte EPA ve DHA alan annelerinin beyin fonksiyonlarının daha iyi olduğu ise kantılanmamıştır! Yani en azından zararı yok. Ama mucize beklememeli.



DOKTORA GİT

Son 1 aydır tansiyonum yüksekti. Doktora gittim. Bazı tahliller yapıldı. "Stresten" dedi. 3 haftadır ilaç kullanıyorum. Mememden süt gibi akıntı gelmeye başladı. Neden olmuştur?

İÇ Hastalıkları Uzmanı'na git.

Galaktore dediğimiz durum stres, uyku düzeni bozukluğu, bazı hormon hastalıkları bu şikayete neden olabilir.

Gerekirse tansiyon ilacı değiştirilebilir.

Şikayetlerini ihmal etmemelisin.