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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 29 Ağustos 2022, Pazartesi

Erkekler dikkat

Hocam, derdim dağlardan büyük! Ben 7 yıldır evliyim. Eşimle birbirimizi çok severek evlendik. Ancak ilişkide erken tükenme sorunu yaşıyorum. Ne önerirsiniz?
Cinsel ilişki öncesi hal, erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. Performansın azalacağı düşüncesiyle devam eden, 'performans anksiyetesi' dediğimiz evham, başarısızlığın en büyük sebebidir. Stresdepresyon ve kullandığın ilaçlar da cinselliğe etki eder. Eşinin olumsuz tavrı, ona karşı şevkat hissin, ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları hallet. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir.
Bazen cinsel organının kan dolaşımı için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir.

HERKES PROSTAT
Bizim sülalenin erkekleri prostattan ölüp gidiyor. Beni de korku sardı. Erken check-up olur mu? İşe yarar mı?
Sıkı takip önemlidir. Çünkü prostat kanseri genellikle geç belirti verir. Tarama veya check-up önemlidir. Şikayetsiz muayenelerde hikaye dinlenir. PSA testi, TÜM BATIN ULTRASONOGRAFİSİ ve gerekirse makattan da muayene yapılır.

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