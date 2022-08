Kulak asma!

Hocam, 10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş. Bunaldım ya! Ne yapmalıyım?

HIZLI bunalmışsın.

Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Eşinle konuş, dinle, anla. Belki her şeyi senden öğrenecek.

Sen de sıkılma. Evlilik özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz! Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her söylenene kulak asarsan çabuk bunalırsın.



VARİS KABUSU

42 yaşındayım. Torbalarımda hassaslık vardı. Doktora gittim. "Varis var. Acil ameliyat olman gerek" dedi. Ameliyat olayım mı? Ama çocuğum olmasa da olur. Yine de olayım mı?

FİLMİ görsem daha net yorum yapabilirim. Yalnız doktorunun senden beklentisi çok yüksek. Bu kötü bir şey değil. Yakın zamanda çocuk beklentili yeni evlilik gibi bir süreç varsa bir şey diyemem.

Varikosel dediğimiz hastalıktan bahsedilmiş. Ameliyat cümlesi hepimizi olduğu gibi seni de korkutmuş.

Başka bir Üroloji Uzmanı'na muayene ol. Sonra sonucu bana ilet.

Filmini gönder.



BAHARATA DİKKAT

İşim stresli. 11 aydır hastayım. Bağırsağımda iltihap çıktı. Haplar pek geçirmiyor. "Ülserli Kolit" dediler. Yediklerimden olabilir mi? Ne yapayım?

YEDİKLERİNE bedeninin verdiği tepkileri takip et. Bu şekilde "Sana özel sakınma listesi" oluşturabiliriz.

Örneğin baharatlı ve acılı yiyeceklerin hastalığın belirtilerini artırabileceği bilindiğinden bu tür gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilir. Bakteriyel veya viral besin zehirlenmeleri hastalığı aktive edebileceğinden ülseratif kolitli hastaların gıda tüketiminde temizlik kurallarına özellikle dikkat etmeleri gerekir. Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de faydalan.



KORKMAMAK LAZIM

21 yaşındayım, beş aydır kilo veremiyorum. Doktor 'İnsülin direnci olabilir' dedi. Nedir bu hastalık? Tehlikeli mi?

GLİKOZ bedenimizin enerjisi, benzinidir. Gıdalar bedene girer, emilir, karaciğerde glikoz üretilir.

Organlarımız da bunu kullanır.

Gerek hastalara yapılan, gerekse bedenimizin doğal olarak yaptığı insülin doku ve organlara glikozun girmesini ve kullanılmasını sağlar. İnsülin direnci olan kişilerde bu etki olmaz.

HOMA-IR denilen bir test yapılır. Sonucu muayene ve diğer tetkik sonuçlarıyla yorumlanır. Gerekirse düzenleyici ilaçlar verilir.

Korkulacak bir durum değil ancak takip gerekir.



İLİŞKİ SORUNU

38 yaşındayım. 3 ay önce evlendim. İlişkide sertlik sorunu yaşıyorum. Ayrıca erken boşalıyorum. Yani erkeklikten yana sıkıntılıyım. Nasıl tedavi olabilirim?

ERKEN boşalma günümüz erkeğinin ortak sorunu.

Yaklaşık her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, hassas-duygusal- ayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir. Yaşla artmaz. Psikiyatrist desteği gerekir.

Ayrıca İç Hastalıkları Uzmanı da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme.

Gurur meselesi yapma.