Düzenli uyu...

3 yıldır şeker hastasıyım. Vitamin almam gerekir mi?

Şekeriniz düzensiz olarak çok yükseliyorsa, idrarla vitamin ve hatta minerallerin kaybı artabilir. Aynı şekilde kontrolsüz olarak kısıtlanmış diyetlerde de beden olumsuz etkilenerek ihtiyacı olan vitaminleri alamamış olabilir. Bununla birlikte enfeksiyon durumlarında da vitamin eksikliği ortaya çıkar.

Bu gibi durumlarda doktorunuz ek vitamin ve mineral tavsiye ederse alın.

Ancak siz tedbiri yine kendiniz alın. Düzenli uyuyun, sağlıklı beslenin, yağdan ve şekerden kaçının.

Hareket etmeyi unutmayın.



KAFANDA KURMA

22 yaşındayım. Son 3 aydır sürekli başım ağrıyor. Arada bir de kulak çınlaması ve kulak ağrısı çekiyorum Acaba neden?

Öncelikle kafanda hastalığı kurma bir hekimin kapısını çal. Bunun dışında baş ağrısı birçok hastalıkta karşımıza çıkar.

Migren, kansızlık, kan şekeri düşüklüğü, görme bozuklukları, gerilim-stres, boyun fıtığı, kafa içi basıncını arttıran hastalıklar gibi farklı tıp dallarına ait hastalıklar baş ağrıları ile başlayabilir.

Hem iç hastalıkları hem de nöroloji uzmanına muayene ol.



ÇAKŞIR OTU...

2 yıl önce evlendim. Çocuğumuz yok. Köyün muhtarı çakşır otunu önerdi. Acaba bunun bir faydası olur mu?

Bahsettiğin çakşır otu, özellikle Doğu Anadolu'da yetişen bir bitkidir. Bilimsel olarak yapılan bazı çalışmalarda cinsel isteği ve aktiviteyi arttırdığı belirlenmiştir. Ancak aynı çalışmalarda fazla doz ve süre kullanılması olumsuz etkilere neden olmuştur. Önce eşinle beraber kadın hastalıkları, üroloji ve iç hastalıkları uzmanına git. Tanı konulsun.

Sonra işe yarayan tedaviler belli olur.

Çakşırı şimdilik bir kenara bırak.



PSİKOLOJİK SAVAŞ

Yaşım 26. Yeni evliyim. Aşkta erken tükeniyorum. Bana bir çare?

Önce sana önerilen bitkisel önerileri dikkate alma. İlişki öncesi duygusal halin yani psikolojik durumun erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir.

Stres-depresyon için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da aşka olumsuz katkıda bulunur. Cinsel performansının azalacağıyla ilgili yaşayacağın endişe de performansı olumsuz etkiler.

Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi ve zor beğenir olması başarısızlığı kaçınılmaz kıl... Önce psikolojik olarak kendini güçlü tutmaya çalış.

Yani fazla kafaya takta...



LAKTOZA DİKKAT

Laktozsuz süt nedir?

LAKTOZ süt şekerinin ismidir.

Bazı bedenler laktozu sindiremez.

Normal sütü yani laktozlu sütü içince karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal şikayetleri olur.

Bu duruma Laktoz İntoleransı denir. Bu nedenle bu tip şikayeti olanlar için içindeki laktoz şekeri azaltılmış süte laktozsuz süt deniyor.

Sen normal süt içmeye devam et.