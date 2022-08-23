Eşim anlamıyor

Yeni evlendim. Kocam eve sürekli sebze taşıyor. Ben de etsiz yemek yiyemem. Kabızlığım var. Eşim "Ettendir" diyor. Doğru mu?

Doğruluk payı var. Ancak başka hastalık ya da nedenler var mı diye değerlendirmek gerekir.

Tek yönlü beslenmenin çeşit çeşit zararı vardır. Günde en az 1-2 porsiyon sebze tüketmek kalp, mide, bağırsak, kan, kas, sinir üstüne sayılamayacak kadar faydası var.

Bol su iç, hareket et, hamurdan sakın. Bunları yapmazsan hastalığın olmasa bile basur olursun! Testi kırılmadan eşini dinle.



İKİNCİ BAHAR

64 yaşındayım. Hayatımda ikinci bir bahar olsun istiyorum. Evlenmeye karar verdim. Cinsellikte sorun yaşar mıyım?

TAKDİR edersin ki cevap çok.

Nereden başlasak bitmez. Öncelikle ilişki 2 kişi arasındaki bir süreçtir.

Sabit bilgileri yoktur. Kişiden kişiye değişebilir. Soruları müstakbel eşine sor. Öncesinde Üroloji Uzmanı'na muayene ol. Gerekirse tetkikler yapılır, filmler çekilir. Varsa şikayetlerine göre ve muayene bulgularına göre planlama yapılır. İyi uyu. Korkmayı bırak. Kalp kontrolüne göre gereğinde özel ilaçlarda kullanılabilir. Allah mesut etsin.



HİÇ MUTLU DEĞİL

32 yaşındayım. İlişkide sertliğim kısa sürüyor. Eşim mutlu olmuyor. Benim sorunum ne?

İLİŞKİDE zevk alma durumu dakikayla ilgili değildir. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin.

Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazmuyarılma durumu erkeklerden farklıdır.

İDiyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir.

Genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir.

Kontrol gerektirir.



DEMANS HAKKINDA

Babam 70 yaşında. Doktor bunama başlangıcı teşhisi koydu. Başka hastalığı yok. Hastalığı için neler yapmamız gerekiyor?

ÖNCELİKLE beden aşınır. Yenileyici, destekleyici uygulamalar düzenli yapıldığında faydalar üretebilir.

Dünyada demans veya bunama dediğimiz durumlarda ozon tedavisi, fitoterapi ve pemfterapi uygulamaları yapılır. Bu uygulamalar beden hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Güçlü ve tamir edilmiş hücreler daha iyi çalışan bir beden demek. Bu uygulamalar hastalanmadan da yapılabilir.

Bunun için yaşlanmayı beklemeyin kendinize de yaptırın.