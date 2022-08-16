Komşuları dinleme

Hocam, ben 41 yaşındayım. İki hafta önce yumurtalığımın tekini aldılar. Menopoza girersin dediler. Nasıl anlarım?

KOMŞULAR mı yoksa doktorlar mı dedi? Genellikle komşular hemen menopoza sokar. Diğer yumurta hormon üretebiliyorsa menopoza girme şartı yoktur.

Menopozun kelime anlamı son adet demektir. Bu dönemde adet kanamaları kalıcı olarak kesilir. Menopoza girmeden hastalar daha uzun aralarla adet görmeye başlar. Tipik olarak boyun ve göğüs kısmından başlayıp yüzün yukarısına yayılan sıcak basması, gece terlemesi, sinirlilik, uykusuzluk ve çarpıntı bu dönemde sıkça rastlanan şikayetlerdir.



YÜZÜM YOK

Bir yıldır evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Hanıma bir şey söylemeye yüzüm yok. Arkadaşlarım 'Sıkıntın ciddi' dedi. Bu hastalık mı?

İLİŞKİDE dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden hemen sonra meydana gelen duruma, erken boşalma denir. Kadınlarda orgazm, 12-14 dakika sonra olmaktadır. Ancak çoğu kadın diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyar. Kadınların yaklaşık yüzde 10'u ise cinsel uyarılara rağmen hiçbir şekilde orgazm olamamaktadır.

Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi için de cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç Hastalıkları, Üroloji ve Psikolog desteği gerekebilir.



NEFESİM DURUYOR!

Hocam ben biraz şişmanım. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Bir de ilişkide eskisi gibi başarılı değilim. Bunlar beni bunalttı. Zayıflasam düzelir miyim?

ANLATTIKLARINA göre uyku apnesi hastalığı dediğimiz bir durumdasın.

Sigarayı bırak, kilo ver.

Ancak sadece bunlar yetmez.

Mutlaka Kulak Burun Boğaz ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı'na görün. Bu hastalık hipertansiyon ve şeker hastalığına da neden olabilir. Dikkatsizlik yapar. Bu da gün içinde çalışma hayatını etkiler, dikkatsizliğe bağlı kazalara bile neden olabilir. Bu hastalık cinsel hayatı da olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir.

Yeterince su içmeyi unutma. Sadece bu nedenle çocuk sahibi olamayan çiftler bile vardır.



KONTROL GEREKLİ

62 yaşındayım. İçime kapalı biriydim. İlk kez evleneceğim. Müstakbel gelin de 54 yaşında, tansiyon ilacı kullanıyor. Gerdekte başımıza iş açar mı?

CİNSEL ilişki bedenin farklılaştığı bir süreçtir.

Tansiyon, kalp atış hızı ve ısı değişir. Yaş ilerledikçe hormonların etkinliği değişir. Var olan hastalıklar, kullanılan ilaçlar özel bir anı kötü bir hatıraya çevirebilir. Müstakbel eşinizle beraber. İç Hastalıkları Uzmanı'na ve gerektiğinde siz Üroloji eşiniz de Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olun. Riskleriniz ve size özel tavsiyeleriniz netleşsin. Tedbir sizden.