Kuşkulanma paylaş

Doktor bey 4 aydır eşimle doğru düzgün cinsel ilişkiye giremiyoruz. Hemen boşalıyor. Başta bir şey demedim. Doktora git dedim. Gitmiyor. Başka bir kadın mı var acaba diye içim içimi yiyor? ERKEN boşalma öncelikle gerilim, stres, evham, kaygı, korkuyla ilgilidir. Uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi durumlardan etkilenebilir. Hastalıklar da erken boşalmaya neden olabilir. Psikolog-psikiyatristürolog takibi gerekir. Ancak erkekler bu konuyu gurur meselesi yaptığından doktora gitmek istemezler. Başka birisiyle birlikte olma nedeniyle erken boşalma olması ihtimali öncelikle sizin kaygı korkunuz olabilir. Karşılıklı güvensizlik çözümü küçültür. Anlayışlı ve gayretli olmanı öneririm. Her şeyini eşinle paylaşman kuşkudan iyidir.



AŞKININ RUHUNU OKŞA

26 yaşındayım. Eşimle beraberken sertliğim 8-10 dakika sürer. Eşim tatmin olmadan bitiyorum. Bu da mı erken boşalma? ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak ilişkide zevk alma durumu sadece dakikayla ilgili değil. Eşinizi anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazmuyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir.



ÇEKINMENE GEREK YOK

İki ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor. Ama ben istemiyorum. Organlarımın iyileşip iyileşmediğini bilmiyorum. Ona bunu nasıl anlatırım? DOĞUM sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, anne olan kadının cinselliğe ve cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir. Ruh halinin eskisi gibi olması bedenin eskisi gibi olmasından uzun sürebilir. Senin için de durum böyle. Bunu eşine söylemekten çekinme. Eşin yaklaşık olarak bir yıldır seninle birlikte olamamanın verdiği hasret ve istekle bunu istese de, ruhen hazır olmadığını anlatabilirsin.