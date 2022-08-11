45 yaşındayım. 128 kiloyum. Sigara içiyorum.
Nefessiz kalıyorum. Çok horluyorum. Sigarayı bıraksam geçer mi?
Bu anlattıkların "Uyku Apne Hastalığının" dersinde anlatılanların nerdeyse aynısı. Yavaş çalışan bir beden, şişman, burun ve üst solunum yolu tıkalı, hava yutma ve beslenme alışkanlıkları nedeni ile reflülü ve hatta belki alerjik bir halin var. Sabırlı ve gayretli olursan bu sıkıntılardan kurtulabilirsin.
Çünkü iç hastalıkları, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları seninle uğraşacak. Tabi gidersen.
Hareket alışkanlıklarına bağlı kilo fazlası olabilir.
MUTLU DEĞILIM
Yeni evliyim. Ancak aşk hayatında hayal ettiğim mutluluğu bulamıyorum.
Çünkü erken boşalıyorum.
Neden oluyor?
Erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun?
Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemli. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur.
Yaşla artmaz. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.
Ayrıca bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur.
Gurur meselesi yapma.
MUAYENE GEREKIR
Midem yanıyor.
Yediklerim midemi yakıyor. Stresten olabilir mi? Yediklerimden mi?
Baharat yemiyorum ama yine de ağrıyor...
Yemeklerin iyi çiğnenmemesi, sıkıntıstres, ağrı kesiciler, aşırı yağlı-baharatlı-asitlikafeinli- gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sigara, alkol kullanımı mide ve bağırsak sisteminde sıkıntı yaratır.
Sakız çiğnemek, derin iç çekmeler, burun tıkanıklığı hava yutmanı sağlayarak ekşimeye neden olurlar.
Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. İyi çiğne.
Devam ederse mutlaka iç hastalıkları muayenesi ol.
Uyku apnesine dikkat
45 yaşındayım. 128 kiloyum. Sigara içiyorum.
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