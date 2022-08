Her derde deva

2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama cinsel organım da etkilendi. Doktorlar cinsel gücümü artıran ilaçlardan yazıyor. Şekerim 180. Ne yapmalıyım?

LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı bakmak lazım. Önce Nöroloji'ye sonra Üroloji'ye muayene olman gerekiyor. Bu gibi ilaçlar 'her derde deva' değil. Ayrıca kan şekerin yüksek. Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir.

Şekere bağlı fonksiyon bozukluğu olabilir. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin. Bir an evvel muayene şart.



BOL BOL SU İÇ

11 yıldır sigara içiyorum. Sürekli hastalanıyorum, boğazım şişiyor. Öksürüyorum. Ateşim oluyor ve horluyorum. Sigarayı bırakmak için ne yapayım?

ÖNCELİKLE İç Hastalıkları veya Göğüs Hastalıkları Uzmanı'na git. Aynı şikayetler tüberkülozda ve başka hastalıklarda da görülebilir. Önce durumun netleşsin. Günde en az 10-12 bardak su iç. Zencefil ve zerdeçal sofranda olsun. Yemeklerden sonra günde 3 çay kaşığı bal tüket. Hazır gıdadan sakın. Taze sebze ve meyve tüket. C vitamini al. Ihlamur, papatya çayı iç.



HEMEN DOKTORA...

Yaşım 24. Üç senedir romatizma hastalığım var. Kortizon kullanıyorum. Paniklediğimde hemen halsizleşiyorum. O zaman tansiyonum düşük çıkıyor. Tuzlu bir şeyler yemek istiyorum. Hatta arkadaşlarım "Güneşlendin mi esmerleşmişsin" diyor. Ne yapmalıyım?

TESPİTLERİN çok önemli. Böbrek üstü bezi çalışması azaldığında bu tip şikayetler bir arada görülebilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Kortizol, ACTH, Aldosteron, kan tuzları, böbrek çalışmasını gösteren testler isteyebilir. Bazı filmler gerekebilir. Kortizonlu ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkmış olabilir. Gerekirse bu ilaçların dozu yeniden ayarlanmalı.



EVET, OBEZSİN!

23 yaşında 170 santim boyunda 89 kilo erkeğim. Hesapladım, obeziteyim. Hareket etsem ne zaman kaç kilo veririm? Cevabınız hızlı olursa sevinirim.

TESPİTİN doğru. Şişmansın.

Her beden tek yaratılmış. Genel bilgi gerçekleşecek bilgi değil. Yine de hareket zayıflamana yüzde 15-30 katkıda bulunur.

Kalan kısmı doğru yapmazsan kalıcı sağlıklı kilo hedefi tutmaz. Beslenme zamanı, miktarı ve içeriği önemli. Hızlı yer hızlı kan şekerini yükseltirsen önce şişmanlık sonra şeker hastalığı yerleşir. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. TSH, açlık tokluk glikoz- insulin, kolesteroller, trigliserid, EKG, tansiyon ölçümünü yaptır.



OZON VE HEPATİT

Kardeşim Hepatit hastası. Sizin yazınızda ozon tedavisinin iyi geldiğini okumuştum. Biz de yaptırmak istiyoruz. Nasıl yaptırabiliriz?

OZON tedavisini Sağlık Bakanlığı onaylı doktorlar yapabilir. Önce muayene şart. Sonra size uygun tedavi protokolü hazırlanır.

Majör oto hemoterapi dediğimiz kan ozonlama veya Rektal İnsuflasyon tedavisi dediğimiz yöntemle sistemik tedaviler yapılabilir.

Doktor size özel tavsiyeleri hazırlar. Birlikte karar verip başlayabilirsiniz.