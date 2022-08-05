Temizliğe dikkat edin

Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor gibi oluyor ama sonra yine tekrarlıyor.

Ben de mikrop kapar mıyım?

ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz gerekir. Cinsel ilişki sırasında senin de ellerin kirliyse kendi cinsel organınla eşinin cinsel organına enfeksiyon bulaştırabilirsin. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekir. Ayrıca bulaşıcı hastalıklar açısından kendini takip etmelisin. Farklılık görürsen üroloji ile görüş. Eşin de kadın doğum uzmanına danışıp, uygun tedaviyi öğrenebilir.



AŞK OLSUN DİYABET

Şeker hastasıyım. 4 yıldır ilaç kullanıyorum. Bu hastalığın erkekliği kötü etkilediğini duydum. Tedbiri yok mu? Erkekliğim biter mi?

KAN glikozunu yani şekerini yükseltmeyecek şekilde diyetine dikkat et.

Su iç. Hareketsiz kalma.

Bunlara rağmen şekerin 100 mg/dl üzerindeyse bir uzmana başvur. Bel çevren 94 santimetreyi geçmesin.

Kilona dikkat et. Günde en az 5 porsiyon taze ve mevsiminde sebze meyve tüket.

Bunları yap erkekliğin azalır diye korkma.



BEBEĞİMİZ OLMADI

Boyum 158 santim. Kilom ise 66. Bebeğimiz olmadığı için doktora gittik. 'Zayıfla' dedi. Bir de 'Tiroit bezin az çalışıyor olabilir' dedi. Ne yapmam gerekiyor?

KISIRLIK, şişman anne adaylarında sık görülebilir.

Tiroit bezinin çalışması fazla veya az olursa birçok hastalık meydana gelir.

Az çalışan tiroit bezinde kısırlık meydana gelebilir.

Diyet düzenlemesi, yeterince su içmen ve hareketi arttırman şart... İç hastalıkları uzmanı takibi önemli. En kısa zamanda güvenebileceğin bir iç hastalıkları uzmanı bul.