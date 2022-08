İsteğim kalmadı

Bir süre önce işten ayrıldım. 5 aydır ilişki isteğim yok. İyice bunalıma girdim. Eşim onu aldattığımdan şüpheleniyor. Hangi doktora gitmem gerekir?

İŞ kaybı depresyon, kaygı yaratır. Cinsel istek azalır. Eşin sana güveni azalırsa, tartışmalar olursa cinsel istek azalır. Kan şekeri düşerse, tiroit çalışması bozulursa cinsel istek azalır. Hepsi aynı anda olmuşsa cinsel istek azalır.

Önce iç hastalıkları uzmanına git. Başta testosteron olmak üzere hormonlara ve diğer ihtimallere bakılsın.

Sonra üroloji, psikolog ve hatta psikiyatri ihtimalleri olabilir.



ANDROPOZ MU?

36 yaşındayım. 12 yıldır sigara içiyorum. 2 yıllık evliyim.

Eşimle beraberken nefessiz kalıyorum. Bir de erken boşalma sorunu yaşıyorum.

Andropoz desem değil, prostat desem değil.

Sigaradan mı kaynaklı bu?

YAŞA değil yaşadığına bak. Akciğerin hassas ise 5 yılda da bozulur. KOAH ihtimali dahil akciğer hastalıkları açısından muayene ve tahlil yaptırmalısın.

Damar tıkanıklığının ilk bulgusu sigara içenlerde sertleşme sorunları olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle kalp muayenesi de ol. Şimdiden tedbir al.



EŞİM KAÇIYOR

5 aylık evliyim. Sıkıntım dağdan büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sorduğumda da kızıyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir.

Var olan bilgileri nedeni ile kendine ait bazı özellikleri eksiklik, yetersizlik olarak tarif ediyor olabilir. "Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı gerekebilir. Ruhsal ve sosyal sorunlar için psikolog, psikiyatrist muayenesi uygun olur.



MENOPOZA DAVETİYE

10 yıldır sigara içiyorum. Günde 1 paketi geçmiyor. Menopoz yapar mı?

SİGARANIN zararları her geçen gün daha fazla tespit ediliyor. Bütün bedeni ve çalışmasını etkilediğinden olumsuzluklara sık neden oluyor. Anlatılanların sizde neden olabileceği tehlikelere odaklanın. Menopozun başlama yaşına etkisi var. Sigara içen kadınlarda 2-4 yıl önce menopoza girildiği biliniyor. Dumanındaki kimyasal maddeler üreme fonksiyonlarının azalmasına ve yumurtalıklardaki yumurtaların hızla azalmasına neden oluyor. Sigara içenlerde menopoz, içmeyenlerden yaklaşık 2-4 yıl daha erken meydana geliyor.



ÇARPINTIM VAR

59 yaşındayım. 9 yıl önce guatr ameliyatı oldum. Kanser çıkmadı. Son 4 aydır çarpıntılarım başladı. Tüm tahlillerim normal çıkıyor. Ama şekerim yüksek çıkıyor. Ani bir zayıflama oldu. Bunun için ne yapmam lazım?

ÇARPINTILAR hem tiroit ilacıyla, hem hipertansiyonla, hem düşük-yüksek şekerle ilgili olabilir. Her birini düzene koymak gerekir.

Tam tanı koymak için 24 saatlik EKG ve tansiyon holter monitorizasyonu dediğimiz 24 saatlik kayıt cihazları ile kalp ritmini ve tansiyonunu ölçmeliyiz.