Görümce baskısı

Evleneli 5.5 ay oldu. Henüz çocuğumuz olmadı. Görümcem sürekli baskı yapıyor. En sonunda bana "Sen kısır mısın" dedi. Benim çocuğum olmaz mı? Ne yapmalıyım?

HERKESİN özel hayatı kendini ilgilendirir. Kısırlık dediğimiz durum, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir.

Yani tıbben en az 6.5 ay var. Ayrıca bedensel olarak hiçbir sıkıntı olmasa da gebelik gerçekleşmeyebilir.

Stres-evham-korku-kaygı gebeliğin gerçekleşmesini engelleyebilir. Bir sürü değişiklik olur. Sular çalkalanır.

Durulması vakit alır. Acele etmeyin.

Panik yapmayın.



DİYABETE CEVİZ

Cevizi severim. Çok da yerim. Cevizin beyne iyi geldiğini söylüyorlar. Doğru mu?

HEM içi, hem ağacının kabukları hem de yaprakları pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri içerir. Verem, kansızlık ve şeker hastalığında hem besleyici, hem de tedavi edicidir. Kabukları ile saçını, elini boyayabilirsin. Yani her sabah kahvaltıda iki adet ceviz içi ye.

Unutmadan yeşil ceviz meyvelerinin kabukları kaynatılarak içildiğinde erkeklerde cinsel gücü artırıyor.

Bardak bardak içmeyin, 2 ceviz kabuğundan kaynatılmış-günde en fazla bir çay bardağı yeterli derler.

Bu çay iştah açar, mide koruyucu ve boğaz hastalıklarında kuvvet vericidir.

Nasırlarınıza ceviz yağı iyi gelecektir.



VARİSİ İHMAL ETME

49 yaşında kadınım. Adetlerim düzenli. Ancak varis sıkıntısı yaşıyorum. Yemek yemesem düzelir mi?

VARİSLE beslenme arasında doğrudan bir bağlantı olmamakla beraber bazı beslenme alışkanlıkları varis gelişimine ya da kötüleşmesine katkıda bulunur. Örneğin yeterince sıvı alınmaması, tuzlu veya düşük lifli gıda tüketilmesi, kızartmalar, hazır cips ve benzeri ürünler, şekerli veya rafine gıdalar, aşırı kırmızı et ve doymuş yağ asitli gıdaların (yağlı et, katı yağ, yağlı peynir vb.) yenmesi, alkol ve sigarada varis gelişimine katkıda bulunur. Tuzlu gıdalardan sakının. Gereksiz sıvı yükünüz olmasın. Zayıflayın. Ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin.



FITIK KABUSUM OLDU

46 yaşındayım. 4-5 aydır boyun fıtığı rahatsızlığım var. 2 aydır ne yürüyebiliyorum ne de oturabiliyorum. Kas gevşetici ağrı kesici iğneler fayda etmiyor. Lokman hekimlerin kantaron, ozon yağı ilaçları var. Onlar da eşe yaramadı. Bana bir çare...

BEL fıtığı hastalığında omurilikten geçen sinir kabloları kas-kemikkıkırdak- kireç yapıları ile ezilip sıkışabilirler. Ortaya çıkan ağrıyı ilaçla kesmek sadece şikayetleri azaltır. Hastalığı tedavi etmez. Sadece ilaçlar değil, yağlar-tozlar-buzlarkazlar- kozlar da tedavi etmez. Ya fizik tedavi uygulamaları ya da ameliyat uygulamaları ile sinir kablosunun maruz kaldığı sıkışma-ezilme azaltılabilir.



KİLO VERMELİSİN

31 yaşında 127 kiloyum. Ailemde şeker yok. Ben de şeker hastası olur muyum? Ne yapayım?

ŞİŞMANLARDA şeker hastalığı görülme ihtimali yüksektir. Yani şeker hastası olabilirsin. Bunu engellemek senin elinde hatta senin genzinde ve nefsinde. Hemen zayıfla. Unlu tuzlu ve şekerli gıdalardan sakın. Hareketi arttır. Her yemekten sonra 15 dakika yürü. Yemekten sonra yükselen kan şekeri Tip-2 diyabet riskini arttırır.

Hareket etmek için en iyi vakit ise, akşam yemeği sonrasıdır. Günde en az bir defa 1 saatlik egzersiz yap. Kilo vermek ve egzersiz Tip-2 diyabeti önlemenin en iyi yolu olarak kabul edilir. Durma-düşünme gerekeni yap.