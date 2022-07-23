Kanser korkusu

Boğazımda şişme var. Teyzemde de vardı. Doktorlar "Tiroit kanseri" dedi. Ben de kanser olur muyum?

HAYIR. Boğazı şişen herkes kanser diye sıkıntıya girerse yandık.

Kaldı ki tiroit kanseri olan hastaların çoğunda önemli bir yakınma yoktur.

Muayene sırasında Tiroit bezinde genellikle yumru tarzında (nodül) bir şişlik bulunur. Bunu hasta veya yakınları da fark edebilir. Ancak boyunda fark edilen her yumru da kanser değildir. Sen önce doktoruna git. Muayene sonrası gerekirse kan tetkiki, boyun ultrasonu istenebilir.



CİDDİYE ALMALI

40 yaşındayım. Öksürüğüm geçmedi. Doktor "Sende kansızlık var" dedi. Bazı tahliller önerdi. Şimdi şikayetim yok. Ne yapayım?

DOKTOR dediyse sebebi vardır.

Genç erkek hastalarda kansızlığın bir sürü ciddi sebebi vardır. Mide ve bağırsak kanserlerinden tut da kan hastalıklarına kadar araştırma gerekir.

Ama bu sırasıyla tahlil yaptırmayı gerektirir. Bazı ailesel kansızlık hastalıkları vardır. Sen de de şikayetsizdik bu nedenle olabilir. Ama öneriyi ciddiye al. Kan sayımı, demir ile ilgili tetkikler, dışkıda gizli kan testi gibi tetkikler adım adım yapılsın. Yoksa seni adım atamaz hale getirdikten sonra tahlilin önemi kalmaz.



TUZ TUZAKTIR

Kalp yetmezliğim var. Ama tuzdan vazgeçemiyorum. Diyet tuz öneriyorlar. Alayım mı?

SEN bilirsin. Ne demişler... Ya nefis, ya nefes. Tuzdan kaçtığın kadar kalp yetmezliği dengede gider.

Tuzlu yediğin kadar hastaneleri fazla ziyaret edersin. Diyet tuz denilen ürünlerin içeriğini doktoruna göster. Müsaade edilecek şekil ve miktarını doktorun belirlesin.

Kalp yetmezliği, hipertansiyon hastaları tuzdan sakının. Unutmayın tuz tuzaktır.



TAHLİL YAPTIR

22 yaşındayım. Bunalıma girdim. Depresyon hapı aldım. Bir aydır saçlarım dökülüyor. Adet kanamam da çok. Ne yapmalıyım?

SAÇLAR, aynaya en çok bakma sebeplerimizdendir. Aynı zamanda ruhun ve bedenin aynasıdır. Tiroit hormonları, kan sayımı, çinko, demir bağlama kapasitesi, ferritin, adet hormonları, bazı romatizma testleri yaptır.

İç Hastalıkları Uzmanı'na git.

Stres, evham ve sıkıntı hali de saçlarının dökülmesine neden olabilir.

Kozmetik ve temizlik ürünlerine dikkat et. Saçlı derinin mantar infeksiyonu da saç dökülmesi sebebidir. Depresyon ilaçları da saç dökülmesine neden olabilir. Gerekirse ilaç değişikliği yapmalısın.