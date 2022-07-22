Tüp aşka engel değil!

Nafiz Hocam, kafam karışık.

5 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var. Eşim "Tüp bağlatalım" dedi. Bir zararı var mıdır?

KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.

Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.



DOYMUŞ YAĞDAN KAÇININ

Babamın KOAH hastalığı var. Çok zayıf. Nasıl beslenmesi gerekiyor? Diyetisyene gittik, işe yaramadı. Yanlış bir şey mi yapıyoruz?

HASTALIĞA göre diyet özeldir. İç hastalıkları uzmanı ve diyetisyen takibi şart. KOAH hastasının diyetinde; günlük enerjinin karbonhidrattan gelen oranı yüzde 40-55 olmalıdır. Günlük enerjinin yağdan gelen oranı yüzde 30-45 olmalıdır. Doymuş yağlardan kaçınılmalıdır.

Günlük enerjinin proteinden gelen oranı yüzde 15-20 olmalıdır. Akciğer ve kas dokusunun korunumu için diyet proteini yüksek ve kaliteli protein tercih edin.



KAYGI YOK GÜVEN VAR

3 yıllık evliyim. Bazen eşimle birlikte olmayı istesem de kadın olduğum için utanıp belli edemiyorum.

Yanlış anlar diye korkuyorum.

Bu normal mi?

ÖNCE eşine güven.

Bazen konuşmak yerine dokunmak yeterli olur. Cinsel ilişki ve bunun hatırlatılması, belirtilmesi için birbirinize dokunmanız, koklamanız yetebilir. Eşin de olduğundan daha çekingen davranıyorsa daha da çözümsüz bir ortam olur.

Eşlerin birbiriyle cinsel ilişkiye girme isteği kadar doğal çok az şey vardır.

Kaygı yok güven var.