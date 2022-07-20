Süreye takılma

Eşimle ilişkimiz 7-8 dakika sürüyor. Ben mutluyum ama eşim pek mutlu değil. Bu hal için erken boşalma denebilir mi?

Anlattıklarına göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor. İlişkide zevk alma durumu cetvelle ve dakikayla ölçülmez. Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma önemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Olağan bir cinsel uyarılma evresinden sonra orgazmın sürekli ya da yineleyici bir biçimde gecikmesi ya da hiç olmaması durumu olabilir. Orgazm bozuklukları genç kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır. Ayrıca onun rahatlamasını istiyorsan rahatlama önceliğini ona verecek şekilde davran.

STRES HAYATI BİTİRİR

Patronum. Stresim çok. Bir de sürekli ağız kokusu sorunu yaşıyorum. Bu durumdan çok şikayetçiyim. Ne önerirsiniz?

BU duruma halitozis diyoruz. Yüzde 85 ağız içi kaynaklı bir durumdur. Diş, diş eti, boğaz, burun, geniz hastalıkları, yemek borusu divertikülü, reflü dahil olmak üzere birçok nedeni var. Öncelikle İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Muayene ve ilk tetkik sonuçlarına göre başka tetkikler ya da Kulak Burun Boğaz Uzmanı gibi başka bir bölüme gitmen gerekebilir. Diş, diş eti bakımı, reflü tedavisi ve antibiyotik ilaçlar gerekebilir. O nedenle önce tanı, sonra tedavi.

TANSİYON KORKUSU

42 yaşındayım. İki hafta önce 'Tansiyon yüksekliğin var' dediler. İlaç başladılar. Sadece ilaçla mı tedavi oluyor? Tuzsuz yememi önerdiler. Başka ne yapmalıyım?

GAYRETİN sevindirici. Çünkü sadece ilaç bir işe yaramaz. Hayat tarzı değişmezse, tansiyonun kontrolü zorlaşır. Kiloluysan zayıfla. Fazla olan her 10 kilonun verilmesi yüksek tansiyonun 5-20 mm düşürür. Uyku düzenin bozuksa düzelt. Şekerlilerden sakın. Az ve sık ye. Katı yağlı gıdalar zarar verir. Porsiyonlarını küçült. Alkol ve sigara kullandıkça sıkıntı kapından ayrılmaz. Düzenli spor yapman örneğin haftada en az 3 gün ve en az 30 dakika tempolu yürüyüş yapman bir çok yararlı etkisinin yanı sıra yüksek tansiyonu 4-9 mm kadar düşürür. Sıkıntı stres yüksek gerilim yaratır. Hadi hayırlısı. Bizden söylemesi.

ÇOCUK SIKINTISI

Kardeşim benden 4 yaş küçük. 3 çocuğu var. Benim bir çocuğum var. Sağlıklıyız ama başka çocuğumuz olmadı. Haftada iki üç kere ilişkimiz devam ediyor. Sayıyı mı arttırsak?

ÖNEMLİ olan erkek üreme hücresi olan sperm ile kadın üreme hücresi olan yumurtanın birleşerek kadın rahminde tutunmasıdır. Bunu engelleyen durumlarda gebelik gerçekleşmez. Macundan önce doktor muayenesi şart. Eşin Kadın Hastalıkları Uzmanı'na sen de Üroloji Uzmanı'na bir kez muayene ol. Tiroit hastalıkları, insülin direnci, hormon hastalıkları gibi durumlarda gebelik süreci etkilenebilir. bu nedenle İç Hastalıkları Uzmanı'na da muayene olun. Eğer sorunlu bir durum varsa her gün ilişkiye girseniz de gebelik gerçekleşmez.

KORKMA, PANİKLEME

Guatrım var. Adetim düzensizleşti. Ara ara TSH testi yaptırıyorum. Mememden süt gelmeye başladı. Tümör olabilir diye konuşurlarken duydum. Korkuyorum. Lütfen yardım edin

MEMEDEN süt gelmesine galaktore diyoruz. Prolaktin dediğimiz bir hormon fazlalığında sık görülür. TRH dediğimiz hormonları kontrol eden bir hormon var. Bu TRH hormonu guatr, hipotroidi gibi hastalıklarda artabilir. Bu da Prolaktini de arttırabilir. Ayrıca beyinde hipofiz bezinde Prolaktin hormonu üreten bezeler olabilir. Bunlara da tümör denir. Ama öldürücü hayat kısıtlayıcı özellikte değildir. Korkma. Panikleme. İlaç veya operasyonla çok güzel düzelmeler olur. Dikkatini dağıtma. Rahat rahat çocuklarınla keyifli vakit geçir.