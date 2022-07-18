Aşka kriz engeli

Eşim kalp krizi geçirdi. İlaç tedavisi devam ediyor. Ancak aşk hayatımız sıkıntıda... Krizden önce mutluyduk. Ancak şimdi durum farklı. Doktora söylemeye çekiniyoruz. Bize bir çare...

CİNSEL hayat için öneri istenmesi doğal bir durumdur. Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyorsa bu durumla ilgili de doktorunuzla görmelisiniz. Herkesin hastalığı kendine özeldir. Uygun ve düzenli egzersizler, ilişki sırasında olası riskleri azaltır.

Sıcak ortamda ilişkiye girmekten sakının. Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi sakıncalıdır. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.

SIKINTIYI PAYLAŞIN

41 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşme sorunum var. Kan tahlillerim normal. Hangi doktora gideyim?

ÖNCE Üroloji Uzmanı'na git. Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri Üroloji Uzmanı ister. Gerekirse İç Hastalıkları ve Psikiyatri devreye girebilir. Eşinle günlük hayattaki uyumunuzun bunda payı olabilir. Tespit yapıp tedbir al. Ayrıca eşinle cinsel hayatınızla ilgili durumunuzu paylaşıp konuşun. Bu sıkıntıyı birlikte nasıl aşarsınız diye birlikte düşünün.

ULTRASON ÇEKTİR

24 yaşındayım. Askerliğimi yaptım. Sağ tarafımda ağrı vardı. Ultrasonda safra kesesinde taş var dediler. Yanlışlık olabilir mi?

ANLAŞILAN ürküp-korkup huzursuz olmuşsun. Safra kese taşı ailesel, diyet, hormon, kan-karaciğer hastalığı, alkol, kullanılan ilaçlar gibi birçok konudan etkilenebilir. Erken yaşta da görülebilir. Ayrıca hızlı kilo verenlerde de safra taşı oluşabilir. Genç bir bayan olarak yakın zamanlarda hızla kilo verecek uygulamalar yaptıysan sebep bu olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı ve gerektiğinde Genel Cerrahi Uzmanı'nın tavsiyelerine kulak ver.

ÖKSÜRÜKLERE DİKKAT

Amcam akciğer kanseri oldu. Biz de korktuk. Kanser olursak nasıl anlarız?

KANSER başta sıradan şikayetlerle başlar. Bu nedenle hangi şikayet olursa üç haftadan uzun sürerse mutlaka doktor muayenesi olun. Bununla beraber uzun süreli öksürükler, öksürük sonrası kanama, kanlı balgam, hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüs ve kemik ağrıları, yutma zorluğu, ses kısıklığı, kilo kaybı şikayetlerini önemseyin.

NEFESİNİ ZORLAMA

4 aydır ara sıra hıçkırık nöbetlerim oluyor. Şişmanım ayrıca. Tahlil yaptırdım, kan filan normal çıktı. Ne yaparsam geçer?

ALTI saatten uzun süren hıçkırıklarda doktora başvur. Gerekirse tekrar tıbbi destek al. Öncelikle kese kağıdı içine soluğunu al-ver. Nefesini çok zorlanmadan tutabildiğin kadar tut. Yeni başlayan kısa süreli hıçkırıklar yüksek sesle uyarma, acı, ekşi, aşırı soğuk ve sıcak vb. gibi tatma duyusunu uyarma veya parlak ışıkla görme duyusunu uyarma gibi ani reflekslerle bastırılabilir.