Aşkta kilo sorunu

Kocam kilolu. İlişkide karnım ağrıyor. Hele safra ameliyatından sonra eskisi gibi değilim. Bana bir çare?

Bu anlattığınız derin ağrı diye tarif edilir. Endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar (Sezaryen, apandisit, barsak veya mesane ameliyatları sonrası) batın içi kitleler, tümörler, apseler enfeksiyonlar (Rahim, tüp ve yumurtalıklarda) miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği hallerinde bu tip ağrılar olabilir. Safra kesesi ameliyatından ziyade batın içi yapışıklık ve ağrı yapan diğer ihtimalleri araştırın. Dahiliye ve kadın hastalıkları uzmanına başvurun. Sakınma tedavisi olarak durumu eşinize anlatın. İlişkideki pozisyonunuzu değiştirin.

SÜPERMEN YAPMAZ!

55 yaşındayım. Erkeklikten emekli olduk! "Ozon yaptır" dediler. Sizce?

Ozon tedavisi arabanın benzini gibi "doldur, sür" etkisi yapmaz. Yani bugünden yarına Süpermen'e çevirmez. Ozon tedavisi beden hücrelerini yenileyici özelliğe sahiptir. Yani lastiği patlamış arabaya benzinin kralını koysan da lastik düzelmez. Üroloji, İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Bazı testler gerekir. Ozon uygulamanda sakınca yok.

İŞ OLARAK GÖRME

24 yaşındayım. Yeni evlendim. Aşkta erken tükeniyorum. Ne önerirsiniz?

Önce eşinle olan cinsel ilişkini 'iş' olarak görme. Eşinin de seninle aynı hisleri yaşaması gerektiğini unutma. Aklına eşin gelsin. Erken boşalmayı engellemek için dikkatini başka konulara yöneltmek akla gelen ilk ihtimaldir. Ama hakimiyeti kaybetmene neden olabilir. Mutlaka psikolog değerlendirsin. Geciktirici jel kullanabilirsin.