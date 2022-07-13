Evliliğe engel değil

41 yaşındayım. Gece terleyerek kalkıyorum. Bazen kabus görüyorum. Gündüz de çabuk yoruluyorum. 2 hafta sonra sözleneceğim. Bu durum evlenmeme engel mi?

İki hafta sonra hayatın için çok önemli bir süreç seni beklerken stres yapmış olabilirsin. Yoğun kaygı, huzursuzluk nedeniyle az beslenmeye başlamış olabilirsin. Yetersiz uyku olabilir. Normal ise kan şekerinin düşmesi ile bu şikayetlerin meydana gelebilir. Doktor takibine gir. Hastalarımızı önce tepeden tırnağa muayene ediyoruz. 75 gram glikoz ile 0-30-60-120-180 dakikalık eş zamanlı glikoz-insülin testi öneriyoruz.



ÜLSER OLABİLİR

Bayramın 1. günü midem çok ağrıdı. Ağrı kesici aldım. Daha da ağrıdı. Süt içtim. sanki biraz durdu, sonra yine ağrıdı. Mide migreni varmış. Nasıl anlarım hocam?

Midende ileri seviyede gastrit hatta ülser olma ihtimali var. Kurban Bayramı'nda sabah kahvaltısı başta olmak üzere et ve özellikle et suyu içeren yiyecekler fazla tüketilebiliyor. Gastrit veya ülser gibi hastalığı olanların hastalık durumu ilerliyor. Şu ana kadar mide kanaması geçirmemiş olan iyi şans. mide ağrısında ağrı kesici içilmez. Aspirin ve benzeri ağrı kesiciler içilmez.

Dışkında siyah renk olursa bekleme hastaneye başvur.



KORKACAK BİR ŞEY YOK

3 ay sonra evleniyorum.Askerden geldim. Ancak aşk hayatıyla ilgili bilgisizim. Ne yapmalıyım?

Utanacak sıkılacak bir şey yok. Çok yaygın bir sorun bu. Paylaşman önemli. Evlilik sosyal, bedensel, ruhsal birlikteliğin başladığı önemli bir durum.

Hem erkeğin hem kadının kendisi ile ilgili bilgi sahibi olması gerekir. Hem de cinsel birliktelik ile ilgili bilgileri doğru olarak edinmesi gerekir. Bu bilgiler de çoğu bilgi gibi kişiye özel tavsiyeler gerektirir.

Bana sosyal medyadaki iletişim bilgilerinden ulaş.

Anlatacağım. Merak etme korkacak bir durum yok.



ALERJİYE İYİ GELİR

Alerjik rinit olmuşum. 21 yaşındayım. alerji ilacını ve burun damlasını 3 aydır kullanıyorum. Baş ağrım da burun akıntım da devam ediyor. Arkadaşım burnuna ozon yaptırmış. şimdi çok rahatmış. Ben de yaptırayım mı?

Ozon oldukça faydalı sonuçlar üretir. Burun içine doğru şekilde, miktarda ve dozda yapılan ozon iyi sonuçlar aldırır. Sağlık Bakanlığı Onaylı olarak ozon uygulaması yapan doktorlardan bu desteği alabilirsiniz. Bu şikayetle başvuran hastalarımıza hem öneriyor hem de uyguluyorum. Ayrıca Minör Oto Hemoterapi dediğimiz ozon aşısı olarak da bilinen ozon uygulamasını da mutlaka birlikte yapılmasını tavsiye ediyorum.



MUTLULUĞUN TARIFI

39 yaşındayım. Erken boşalma sorunum var. Eşimle aramız bozuldu. İlaç kullandım yaramadı.Bitkileri severim. Bir tarifiniz olur mu?

OLUR. Ama önemli olan Sıkıntı, stres, gerilimdir. Ön yargılı davranırsan düzelemezsin.

Önce eşinle duygusal durumunu düzelt.

Bedensel durum daha kolay düzelir. İlişki tek kişilik bir tedavi değildir. Erken boşalma için etkili bitkilerden biri de kuşkonmaz köküdür.

20 gram (yaklaşık 2 yemek kaşığı) kuşkonmaz kökünü 1 su bardağı sütün içine koyup kaynat. Sonra sütü süz. Günde 2 defa iç. 2 hafta kullan. Sonucu bana ilet.