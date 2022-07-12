Baş başa kalabilmek

Yaşım 64. 12 senedir şeker hastasıyım. Hanımla beraberliğimizin en sakin günlerini yaşıyoruz. Eskiden çok hareketliydik. Yani baş başayken. Eski günleri hatırlatmak istiyorum. Ne dersiniz?

BAŞ başa kaldığınızda hareketli zamanlar geçirmeniz doğal. Eskiye göre hareketlerinizin azalması da doğal. Şeker hastalığı da hareketliliğinizi olumsuz etkileyebilir. Ama unutmamak gerekir ki azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz.

Unuttuysak bir hatırlamak için gayret etmeliyiz.

Yaş ilerledikçe bedenimizdeki hormonlar değişir.

Kaygı artarsa mutluluk azalır. Bu nedenle kaygını azalt mutluluğunu arttır.



FITIĞA DİKKAT

70 yaşındayım. 10 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım? Ameliyat olamıyorum. Buna çare olarak da bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?

BİTKİSEL karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini, içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller.

Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar-kuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatyarezene- ıhlamur tercih edin.

Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin. Tuvaleti ertelemeyin.

Yeterince su için.

Bir kez Fizik Tedavi Uzmanı'na muayene olun.



TAHLİLLERE BAKILSIN

Amcam gut hastası. Babamın da ayakları ağrıyor. Bu hastalığın belirtileri nelerdir hocam.

ÖNCELİKLE şikayetler doktor tarafından değerlendirilir.

Muayene bulgularında eklem iltihabı bulguları, "Gut Hastalığına" özel "tofüs" denilen şişlik tespit edilebilir. Kan tetkiklerinde ürik asit düzeyleri değerlendirilir.

İdrarda ürik asit kristali ya da böbrekte ürik asit taşı varlığı aranabilir. Eklem ile ilgili gerekli görüntüleme teknikleri kullanılarak filmler çekilebilir. Eklem sıvısı örneğinin mikroskopla incelenmesinde tipik Ürik asit kristalleri aranabilir. Tüm sonuçlar doktor tarafından değerlendirilerek takip ve tedavi düzenlenir.



BESLENMEYE DİKKAT

Hocam vaka sayıları yeniden tırmandı. Mesafem tamam. Temizlik tamam. Maskem de cebimde geziyorum. Ama kendimi güçlendirmek istiyorum. Öneriniz var mı?

MASKELER kapalı alanlarda korunmanın en önemli yolu. Olabildikçe yüzünde kalsın. Yeterli ve kaliteli uyku şart. Gereksiz veya gereğinden fazla kafayı takıp stres-sıkıntı yapmak bağışıklığı zayıflatır. Az ve sık beslenmeli sebze tüketmelisiniz.

Yine ozon aşısı ve tüm beden ozon uygulamasıyla bağışıklığı destekleyebiliriz.

Ozon sadece bağışıklığı değil birçok hastalığın iyileşmesini de sağlar. Kuru kupa masajı ve hacamat yaptırabilirsiniz.



SEBEBİ KAYGI

Kolitis ülseroza tanısı aldım. İlaç kullanıyorum. Bu yaz ikinci kere kanlı ishalim oldu. Daha önce ateşim olmazdı. Bu son ishalimde ateşim oldu. Size gelmek istiyorum. Ne önerirsiniz?

KOLİTİS Ülseroza dışında da kanlı ishal yapan hastalıklar var. Özellikle yaz aylarında mikrobik ishaller kanlı ishal yapabilir.

Bu nedenle sonuncu olarak yaşadığın ateşli kanlı ishal enfekte ishallerden biri olabilir. Mutlaka kötüleşen kolit ihtimali yok. Özellikle ozon tedavisi desteği mutlaka öneririm. Beslenme önemli. D ve C vitamini, kollagen tüketimi gibi diğer konuları da desteklemek şart.