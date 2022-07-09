Kaynanam kabusum

Benim derdim kaynanam. Beraber oturuyoruz. Sürekli bana laf sokuyor. Hanımla da baş başa kalamıyoruz. Kabusum oldu! Onu sakinleştirmek, uyutmak için hangi çayları içirmeliyim? Bana bir çare!

BENCE önce kaynananı elini öp. Kendi halini anlat. Var olan durumdan haberdar et. Senin de bu sıkıntılardan huzursuz olduğunu uykusuzluk çektiğini söyle. başladığın ilacı anlat. Kendisi de bu durumdan şikayetçi ise doktora gidebileceğini, ilaçlardan faydalanabileceğini anlat. Sevdiği müzikleri birlikte dinleyerek dost olmaya çalışın. Kızgınlık tüm hayatınızı bozar. Birlikten kuvvet doğar. Papatya çayı, rezene çayı, ıhlamur ve melisa çayı akşam içilirse rahatlık verir.



ÇÖZÜM İLETİŞİMDE

4 aydır eşimle evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. İkimiz de mutlu değiliz. Eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim?

BUNUN adı vajinismus.

Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli. Sık karşılaşılan bir şikâyettir.

Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog ve iç hastalıkları uzmanından yardım alman gerekir.



AŞKTA 'KİLO' SORUNU

Kocam kilolu. İlişkide karnım ağrıyor. Hele safra ameliyatından sonra eskisi gibi değilim. Bana bir çare?

BU anlattığınız derin ağrı diye tarif edilir. Endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar batın içi kitleler, tümörler, apseler, enfeksiyonlar, miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği hallerinde bu tip ağrılar olabilir.

Safra kesesi ameliyatından ziyade batın içi yapışıklık ve ağrı yapan diğer ihtimalleri araştırın. Kadın hastalıkları uzmanına başvurun. Durumu eşinize anlatın. İlişkideki pozisyonunuzu değiştirin.