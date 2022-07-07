Gebeliği etkiler

1.5 yıllık evliyiz. Doğum kontrol için bir şey kullanmıyoruz. Cinsel hayatımız iyi. Ama çocuğumuz olmadı. Doktor eşime de bana da 'İçiyorsanız sigarayı bırakın' dedi. Günde 3 paket sigara içip çocuğu olan arkadaşım var. Buna ne diyeceksiniz?

Yani her beden farklı.

Her hayat farklıdır.

Başkasıyla hiçbir konuyu kıyaslama. Çocuk sahibi olma konusu da buna dahil.

Ayrıca hiçbir hastalığı, tıbben olumsuz hali olmayan çiftlerin bile çocuk sahibi olmama ihtimalleri vardır. Doktorlar çiftlerin isteği doğrultusunda tıbbın bildiği olumsuz şartları düzene sokmaya çalışır.

Yardım ve gayret üretir.

Üreme çağındaki kadınlarda günlük içilen sigara miktarı ve sigara içme süresi doğurganlığı etkiler.



OZON DİYABETE ÇARE

2 yıldır şeker hastalığım var. Arkadaşım da şeker hastası. Ozon tedavisi yaptırmış iyi gelmiş. Ben de yaptırabilir miyim? İşe yarar mı?

Ozon tedavisi uzun yıllardır şeker hastalığı tedavisinde diğer tedavilerle kombine olarak kullanılmaktadır. Ozon bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyucudur.

Bağışıklık sisteminin yanında tüm doku ve organların çalışmasını olumlu etkiler. Şeker hastalığına bağlı yaraların tedavisinde de başarılıdır.

Uygulamayı yapacak doktorun muayenesi sonrası ozon tedavisinin hangi yolla ve ne kadar uygulanacağı netleşir. Ayrıca manyetik alan tedavisi de şeker hastalığında ve neden olduğu sorunlarda destekleyici bir tedavidir.

Tabi ki mevcut tedavi ve diyet uygulamaları ile birlikte bu uygulamalar yapıldığında yüz güldürücü sonuçlar ortaya çıkar.



YOĞURT TÜKETİN

Ben 46 yaşındayım. Evde herkes ishal. Eczacı 'Antibiyotikli yoğurt ye' dedi. Antibiyotikli yoğurt olur mu?

Bu anlattığınız yoğurt "Probiyotik yoğurtlar"dır.

Yararlı mikroplar bağırsaklarımızda azalırsa ishal olabiliriz.

Bu tip yoğurtlarda yararlı mikroplarla bağırsak düzenini yeniden sağlarlar.

Viral ishaller, turist ishali, antibiyotik ishali, C.

Difficile enfeksiyonu, poşit tedavisi, irritabl bağırsak sendromu, kronik kabızlığın bazı türleri, inflamatuar bağırsak hastalıkları, laktoz intoleransı, cerrahi sonrası enfeksiyonların önlenmesi, astım, alerjik rinit, besin allerjileri gibi allerjik hastalıklar, karaciğer yağlanması, idrar yolu hastalıklarında bu yoğurtlar destek olarak kullanılabilir.