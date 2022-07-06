Birlikte çözün

Beş aylık evliyim. Sıkıntım dağdan büyük. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sorduğumda da kızıyor. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok bu bir. Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir bu iki. Eşinle kavga yerine muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. Var olan bilgileri nedenyle kendine ait bazı özellikleri eksiklik ve yetersizlik olarak tarif edebilir.

"Ya olmazsa?" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir.

Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir.



KAŞINIYORUM

Tatildeyiz. Dün havuza girdim. Bugün kaşınıp duruyorum. Sinek falan ısırmadı. Alerjim yok. Mantar mı oldum?

ANLATTIKLARINA bakarak ilk ihtimalin fazla klorlanmış havuz suyu teması olması mümkün. Mantar olma durumunuzda hemen kaşıntı olağan değildir. Güneş ışığına hassasiyetiniz de varsa kuruyan deri kaşıntı yapmış olabilir. Kullanılan güneş koruyuculara hassas cevap olabilir. Mutlaka alerjik olma durumunuz şart değil. Yeterince su için. Cildinize doğal zeytinyağı sürebilirsiniz.

Kaşıntı ilacı olarak da bilinen anti histaminik ilaçlardan da alabilirsiniz.



SAKINMA TEDAVİSİ

Hocam, oğlumun üç yıldır alerjik riniti var. Sprey kullanmak doğru mu?

EN önemli tedavi sakınma tedavisidir. Tespit edilen tozlardan, gıdalardan, kimyasal maddelerden ve diğer maddelerden uzaklaşmalıyız.

Bedenimizin verdiği tepkiler kontrol dışına çıkınca doktor tarafından verilen ilaçları doğru uygulamalıyız.

Özellikle kortizonlu burun sprey ve damlaları alerjik rinitte sık kullanılır. Sıkmadan yarım saat önce burun yıkanmalı.

Ayrıca amacı dışında, doktorun tavsiyesinden fazla kullanılması burun içinde aşınma ve yaralara neden olabilir. Doktorunun takibinde kalması en güvenli yoldur.



UYUM GEREKLİ

Hocam, iki aydır evliyiz. Karım hemen eve gelmemi istiyor. İlişki için yani. Bu iyi bir şey mi?

EŞLER birbirleriyle rahat olmalıdır. Sen isteğini belirtirsen hafif erkek mi oluyorsun? Hayır. O da olmaz. Neticede eşisin. İkiniz ile ilgili bir isteği varsa senden isteyecek. Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum ve güven varsa daha iyi yaşanır. Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç. Baş ağrıların için muayene ol.



REFLÜ YAŞA BAKMAZ

18 yaşındayım. 6 aydır ekşimelerim var. Reflüm vardı. Tedaviden sonra şikayetlerim geçmişti. Bu yaşta reflü başlar mı?

REFLÜ her yaşta olabilir.

Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını artıran nedenler de riski artırır. Yavaş ye.

İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt.

Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüye yol açar.