Aşka destek gerek

Yeni evliyiz. 3 ay oldu. Depresyondayım. Eşim ilişkiye girecekken korkuyor. Panikliyor. Yani topçuyum, kaslıyım. Ama onun istediği gibi hareket ediyorum. Sertlik filan yapmıyorum. Niye benden korkuyor. Ne yapmam lazım?

Aslında sorunu kendinde araman yaklaşım olarak önemli. Saygın, sevgin çözümde çok kıymetli.

Ancak anlattıklarından anladığım kadarı ile eşinin bedensel ve ruhsal kaygı ve korkuları fazla. Tıpta vajinismus dediğimiz durumla uyumlu bir sorun. Bu durum çiftlerin birleşmesi sırasında bilinçdışı gerçekleşir.

Hastalık, kendini birliktelik sırasında panik atak benzeri bir durum ile gösterebilir.

Psikolog, kadın hastalıkları uzmanı ve iç hastalıkları uzmanı muayene ve desteği gerekebilir.



PROSTAT GENETİK

Babamda bir ay önce prostat kanseri tanısı kondu. Doktor 'Size de bakalım' dedi. Hazır değilim dedim. Sadece kanla baksak yetmez mi? Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum.

Ne yapmalıyım?

Yetmez. Tabi ki PSA testi gerekir. Test normal çıkan kanser tipleri var. Ayrıca PSA kanser dişi iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir. Gerekirse filmler çekilir. Prostat bezin varsa muayenesi de var.



TEDAVİYİ AKSATMAYIN

Anneme meme kanseri tanısı kondu. Hemşire hanım 'Annenizin kanseri duktal' dedi. Duktal ne demek?

Anne memesinde üretilen sütün memeden dışarı çıkarılması için meme içinde süt kanalları vardır. Bu kanallara duktus denir. Duktal kanserler, en sık görülen meme kanseri türüdür. Bu tür kanser, memedeki süt kanalının içindeki hücrelerden kaynak alır. Duktal kanserler, kanallar içinde kalabilir veya kanallardan çıkabilir. İç hastalıkları uzmanı, onkoloji ve genel cerrahi bir arada takip etsin. Ozon tedavisi desteğini de tedavi süresince almasını tavsiye ederim.



AĞRILARINI AZALTIR

32 yaşındayım. Evliyim. İki çocuğum var. Her tarafım ağrıyor. Baktık romatizma yokmuş. O zaman neden ağrıyor. Eşim destek verse de kaygılı bir yapım var. Ağrılara ozon tedavisi iyi gelir mi?

Romatizma dışı ağrı ya neden olan hastalıklar araştırılmalı.

Ancak bu tariflerin fibromiyalji dediğimiz bir durum. Kaygı durduk yere kaslarımızı sıkmamıza neden olabilir. D vitamini, magnezyum eksiklikleri de ağrı tekrarını kolaylaştırabilir.

Tanı ve tedaviler düzenlenirken ozon tedavisi ve ozon saunanın ağrı azaltıcı özellikleriyle tanışmalısınız.

Aromaterapi, mezoterapi uygulamaları ile rahatlama sağlıyoruz.



SİSTİTE TURNA YEMİŞİ

23 yaşındayım. 2 yıldır neredeyse 3 ayda bir sistit oluyorum. Antibiyotik yutmaktan gına geldi. Beni bu dertten kurtarabilir misiniz? Size gelsem tedavi edebilir misiniz?

Tekrarlayan sistit hastalığının nedenini bulmalıyız.

Özellikle dışkılama ve idrar yapma sonrası temizlik uygulamaları sık enfeksiyon tekrarı yapabilir.

Tekrarlayan sistitlerde ozon tedavisi ve mezoterapik enfeksiyon tedavileri önemlidir.

Yine de aktif sistit sırasında en az 5 gün, sabah-öğleakşam 1 yemek kaşığı turna yemişi yemelisin.