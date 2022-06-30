Evlilik hazırlığı

25 yaşındayım. Yakında evleniyorum. Ancak ne yapacağımı bilmiyorum. Kimseye de soramıyorum. Yardım edin...

BU konuda anlatacak çok şey var. O yüzden düzenli görüşebileceğin bir doktor bulmalısın.

Güvendiğin aile büyüğün, güvendiğin bir öğretmenin, hatta senden önce evlenmiş bir arkadaşınla paylaşman uygun olabilir. Düğünden önce bilgilenmen aile içi ilişkilerin için daha doğru olacaktır. Allah mesut etsin.



İKİNCİ BAHAR

62 yaşındayım. Hanım 3 sene evvel vefat etti. Yeniden evleneceğim. Acilen benim bir konuda yardıma ihtiyacım var. Mümkün mü?

ÜROLOJİ ve İç Hastalıkları Uzmanı bul.

El birliği ile mutlu son için gerekenleri yapın.

Testosteron, Prolaktin, Prostat testleri ve TSH başta olmak üzere hormon testleri gerekebilir. Penil Doppler ultrason gibi çalışma ölçen filmler gerekebilir. Bu arada kalbine de bakılır. Sorun damar tıkanıklığı ise cihazın çalışmasına engel olan damar tıkanıklığı kalp krizi riski de yaratabilir. Bazen kalp krizinin ön belirtisi erektil disfonksiyon yani iktidarsızlık olabilir.



İKİMİZ DE UTANIYORUZ

Ben iki ay önce evlendim. Hala eşimle beraber olamıyoruz. O da utangaç ben de. Ne yapacağımı bilmiyorum. Siz anlatabilir misiniz?

TABİİ ki anlatırım.

Mesleğimiz çare bulma mesleği... Ama bu konu yüz yüze anlatılırsa anlayabileceğin kadar özel bir konu. Yani mutlaka aile doktoruna, İç Hastalıkları Uzmanı'na, evlilik danışmanlığı yapan psikiyatrist veya psikologlara sorabilirsin.

Eşinin de bu konuda bilgi alması gerekir. Yoksa bir ömür eksik, yanlış bilgi nedeniyle mutsuz olursunuz...



ÇABUK YORULUYOR

Eşim ilişkide çabuk yoruluyor. Nefes nefese kalıyor. 15 dakika kendine gelemiyor. Bir şey anlamıyoruz. Gece uykuda nefesi duruyor.

Gece gündüz rahat değil. Ne yapalım?

BU anlattıklarınıza göre eşinizde uyku apnesi olabilir. Bu dedikleriniz harfi harfine oluşur.

Solunum testi, akciğer sinüs filmi, tam kan sayımı, alerji-tiroit testi, açlık tokluk kan şeker testi, gereğinde şeker yükleme testleri, uyku laboratuvar incelemesi gerekebilir.

İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı'na muayene olman şart.

Ardından ilaçlar belli olur.

Evlilik ilişkiniz de, beden iyiyse düzene girer.