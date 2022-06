İsteğim azaldı

44 yaşında bayanım. İki aydır cinsel isteğim azaldı. Doktora gittim o da bana erkek hormonu tahlili yazdı. Lütfen yardım edin. Neden böyle oldum?

ERKEKLİK hormonu olan testosteron kadın sağlığı için de önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde kıllanma olayını başlatır.

Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük salgılanan testosteron şehvet duygusunun oluşmasında ve cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması cinsel ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Ayrıca depresyon, hipotiroidi, kan şeker düşüklüğü de bu şikayetlere neden olabilir.



EŞİM YAKLAŞMIYOR

70 yaşında delikanlıyım. Eşim daha 60'ında ama 'cinsellik' deyince kaçıyor. Beni yanına yaklaştırmıyor. Siz bir şeyler söyleyin...

DOKTORA söylemeye çekinme. Önce eşinle konuş. Konuşmazsan neden isteksiz olduğunu anlayamazsın.

Kuruntulara kapılırsın.

Yaş ilerledikçe kas, kemik ve eklemler aşınır.

Eski alışkın olduğunuz pozisyonlar rahatsız edici olabilir. Uygun pozisyonlarınızı yeniden düşünün. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir.

Gerekirse bir Kadın Hastalıkları Uzmanı'na muayene olsun. Bazen hanımlar 'Bu yaştan sonra' diyerek muayenelerini önemsemezler. İdrar kesesi-rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri yüzünden cinsel ilişkiden sakınabilirler.



EVLİLİK KABUSA DÖNDÜ

Hocam 3 ay önce evlendik. Eşimle birbirimizi seviyoruz. Ama hala birlikte olamadık. Korktuğum için ben fırsat vermedim. İstedim ama olmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen yardım edin.

BU durumla sık karşılaşıyoruz. Yani sana has bir durum değil.

Evlenene kadar düzenli, sağlıklı ve doğru bilgi alınmıyor. Anneler kızları ile her şeyi konuşmuyorlar.

Sonunda da senin gibi sıkıntıya düşen eşler ve gerilen aileler ortaya çıkıyor. İç Hastalıkları Uzmanı, Üroloji ve Kadın Doğum Uzmanı'na gitmelisin. Öğrenmelisin.

Bekleyince bilgi edinemezsin. Uygulama yapamazsın. Sorunun çözülmez, üzülürsün.

Doğal bir süreç bu. Birinci prensip korkmamaktır.



ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR

2 yıldır evliyiz ama çocuğumuz olmadı. Kadın doğum doktoru benden meni istedi. Bu ne işe yarayacak anlamadım. Erkek kardeşlerimin hepsinin çocuğu var. Bu test şart mı?

BOĞAZINA bir şey kaçıp tıkansa Kadın Doğum Uzmanı ona da müdahale edebilir bu bir...

Kadın Doğum Uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir bu iki. Bu konuyu onur meselesi gibi anlama, çünkü çiftlerin her ikisi sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman var. Bir yıl korumasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik "Semen- Sperm- Meni Sayımı" diye bilinen testtir. Yaptırmalısın.



AKLIM FİKRİM AŞKTA

22 yaşındayım. Utansam da sormam lazım. Askerliğimi yaptım. 2 aydır yeni işime başladım. Bir sıkıntım yok ama aklıma hep cinsellik geliyor. Bu hastalık mı?

YAŞIN gereği bu doğal. Cinsel ilişkinin temelinde üreme dürtüsü yatar. Askerliği de bitirdiğine göre herkes sana, "Evlen artık" diyordur. Bence de büyüklerini dinle. Her şeyin aşırısı zarardır. Aşırı olarak kendi kendini tatmin etmek, ruhsal hastalıklarda da rastlanan bir durumdur. Umarım seninki böyle değildir. Bir kez psikoloğa başvur.