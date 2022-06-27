Sayılara takılma

Nafiz Hocam, 39 yaşındayım. Eşimle haftada bir, bazen de iki kez ilişkiye girebiliyoruz. Bu sayı az mı acaba? Bu konuda bilgi verebilir misiniz?

CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. 'Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar' diye bir liste yok. İki kişinin isteği, beklentisi, bedensel, ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın, cinsellik aynı zamanda ruhun paylaşılması demektir. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir.



ŞEKERE ZEYTİNYAĞI

Babam 54 yaşında. Şeker ve tansiyon hastası. Önceden zeytinyağlıları çok yerdi. Şimdi 'Şekerimi yükseltir' deyip yemiyor. Yesin mi?

ZEYTİNYAĞININ faydaları saymakla bitmez. Kalp hastaları için zeytinyağı önemlidir.

Çünkü bazı sebzelerde nitrat maddesi vardır.

Zeytinyağı içindeki acımsı tadı veren yağ asitleri bu nitratlarla birleşerek damar genişletici maddeler üretir.

Bu da doğal ilaç gibidir.

Bu maddeler tansiyon düzenleyici etki de gösterir. Zeytinyağı, şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir gıdadır.

Bu nedenle fazla olmamak kaydıyla tüketilebilir.



SİĞİLLERE DİKKAT!

34 yaşında evli bir kadınım. Eşimin cinsel organımda siğil var. Nereden geldi anlamadım. Nasıl geçer?

SİĞİLLERİN değerlendirilmesi gerekir.

Genellikle HPV dediğimiz Human Papilloma Virüs denilen bir mikrop buna neden olur. HPV bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile geçer. Bu mikrop bulaştıktan 1.5 ay veya 6 ay sonrasında siğiller ortaya çıkabilir. Siğilin kendisi tedavilerle ortadan kaldırılabilir. Ancak HPV aynı uçuk hastalığında olduğu gibi bedende kalmaya devam eder.