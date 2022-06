Ruhun çirkin olmasın

Fırıncıyım. Evlenmek istiyorum. Ama korkuyorum. Hem zayıfım hem de çirkinim. Çocuğum olur mu?

ÇOK kaygılı, hızla her konuyu düşünen birisin. Acelecilik, kaygı, korku hem senin için hem de seninle yaşayan herkes için huzursuzluk yaratır.

Çocuğunun olup olmaması zayıflıkla da çirkinlikle de ilgili değil. Ruhun çirkin olmasın. Seni seven, kabul eden kimse onunla hayatını yaşa. "Ya olmazsa" korkusu hem cinsel hayatını, hem sosyal hayatını etkiler. Her şeye kafanı takma.



ADRENALİN İLİŞKİYE TERS

Adrenalini yüksek sporlarla uğraşıyorum. Kaslı vücudum var. Ancak eşimle çok nadir ilişkiye giriyorum. Benim erkekliğimle ilgili sorun yok.

Sıkıntı eşimde mi?

YAPTIĞIN sporda adrenalinin artıyorsa işin zor. Adrenalin ve korkuyla cinsel ilişki birbirine ters düşer. Ani bir korku insan vücudunda adrenalin salgılanmasına yol açar. Bu madde, insana tehlikeye karşı koyabilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlar ama cinsel isteği de söndürebilir. Yani sporun aile ilişkilerini olumsuz etkiliyor gibi geliyor.