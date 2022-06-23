Beş aylık evliyim. Eşim ilişkide kendimi sıkıyorum. Sinirlenmeye başladı. "Başka bir şey mi var?" diyor. Boşanmasından korkuyorum. Yardım edin.
SIKINTI, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vaginismus dediğimiz bu durumu birçok kadın yaşayabilir. Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da ilişkiye engel olur. Eşinle korkularını paylaş. Acıma hissi için birlikte hareket edin. Psikolog veya psikiyatristlerden destek alabilirsin.
ŞEKER TEHLİKELİ
43 yaşındayım. Altı aydır şeker hastasıyım. Kan şekerim açken 135'i geçmiyor. Son üç aydır cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Şekerden midir?
KAN glikozu kontrol edilen kişiler sorun yaşamaz. Ancak uzun süre yüksek olan kan glikozu sertleşme bozukluklarına yol açabilir. Bu durum çiftler arasında sorunlara neden olur.
Önce Üroloji Uzmanı'na muayene ol.
Eşim kızıyor
Beş aylık evliyim. Eşim ilişkide kendimi sıkıyorum. Sinirlenmeye başladı. "Başka bir şey mi var?" diyor. Boşanmasından korkuyorum. Yardım edin.
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