Bebek istiyoruz ama...

Boyum 148 santim. Kilom da 66. Bebeğimiz olmadı. Biz de doktora gittik. 'Zayıfla' dedi. Tiroit bezimde sorun varmış. Ne yapmam gerekiyor?

KISIRLIK, özellikle şişman anne adaylarında sık görülür. Bebek hazırlığı yapan tüm anne adaylarına sağlıklı kiloya inmelerini tavsiye ederiz. Bu bebek beklentisini arttıran bir tedbirdir. Ayrıca insülin direnci olan hastalarda gerekirse şeker hastaları için kullandığımız bazı ilaçları diyetle birlikte vererek gebelik şansında artma bekleyebiliriz. Ayrıca tiroit bezinin çalışması fazla veya az olursa birçok hastalık meydana gelir. Az çalışan tiroit bezinde kısırlık meydana gelebilir. Bu yüzden bebek beklentisi ile doktora başvuran hastalarımızda TSH gerekirse FT4 testi isteriz. Verdiğin boy ve kilo durumuna göre Beden Kitle Endeksin 30.1... Yani obezite sınıfındasın. Hemen kilo vermeye başla. Diyet düzenlemesi, yeterince su içmen ve hareketi arttırman şart... İç Hastalıkları Uzmanı takibi şart.



DOĞRU MUAYENEYE!

66 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. "Prostat büyümüş" dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez.

Prostat bezi hastalıklarında, idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, Üroloji Uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır.

Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğru Üroloji Uzmanı muayenesine....



NEDİR BU PROSTAT?

Doktor Bey, 62 yaşındayım. Merakımdan soruyorum... Bu prostat nedir? Ne işe yarar? Bilgilendirir misiniz?

PROSTAT bezi, erkeklerde bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığında bir bezdir. Bir çeşit sıvı üretir.

İnsan neslinin devamında hayati önem taşır. Yaptığı sıvı, erkek üreme hücresi olan spermlerle ilgilidir.

Kadın cinsel organının rahime kadar uzanan kısmı spermlerin yaşaması için uygun değildir. Prostat sıvısı bu ortama karşı spermleri korur. Daha sonra hızlı hareket ederek rahim ağzından içeri girmelerini sağlayacak maddeler üretir.

Yani prostat sıvısı olmasaydı, kimse olmayabilirdi.



AŞK OLSUN ŞEKERİM

Şeker hastasıyım. 4 yıldır ilaç kullanıyorum. Sürekli şeker hastalığının erkekliği kötü etkilediğini duyuyorum. Tedbiri tedavisi yok mu?

KAN glikozunu, yani şekerini yükseltmeyecek şekilde diyetine dikkat et. Yeterince su iç.

Hareketsiz kalma.

Bunlara rağmen açlık kan şekerin 100 mg/ dl üzerindeyse mutlaka bir uzmana başvur. Bel çevren 94 santimetreyi geçmesin. Yani kilona dikkat et. Günde en az 5 porsiyon taze ve mevsiminde sebze meyve tüket. Tam tahıl ve kuru baklagiller tüket. Katı yağ yeme. Tuzsuz beslen.

Haftanın 5 günü, düzenli olarak 30 dakika egzersiz (örneğin tempolu yürüyüş) yap. Sigaradan kesinlikle uzak dur. Aşırı alkol tüketme. Bunları yap, korkma.