Aşkta emeklilik!

Eşim emekli. Beraber olurken eskisi gibi sertleşemiyor. Emeklilik bunu yapmış olabilir mi? Üroloji doktoru "Erken andropoz olabilirsin" demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?

İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur. Güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar. Üzgünlük sıkıntılı ruh hali görülür. Spor yetenekleri azalır. İş temposunda da yavaşlama olabilir.



KONTROL GEREKİR

Doktor tavsiyesiyle anti depresan kullandım. Cesaretim ve inancım da var. Çok denedim ama cinsel birliktelik yaşayamıyorum. Tekrar nasıl iyi olabilirim?

DURUMUN tam açık değil. Cinsel beraberlikten kastın nedir? Diğer cinsle birlikte olmak ayrı şey, diğer cinsle ilişkiye girmek ayrı bir şey. Anladığım kadarıyla hem ruh halinde, hem sosyal hayatında ve belki de bedeninde düzene girmesi gereken karışıklıklar var. Düğümü çözmek gerekir. Önce İç Hastalıkları Uzmanı'na ve beraberinde psikolog desteğine ihtiyaç var. Korkularını bir kâğıda yaz. Nasıl bu korkulardan kurtulabilirsin?

Bunu da yaz. Panik olma. Herkes yapıyorsa sende yaparsın.



ÇARE DOMATES!

Prostatım var. Üroloji Uzmanı'na gittim, küçük olduğunu söyledi. Başka bir Üroloji doktoruysa ilişkiye giremeyeceğimi söyledi. Ağrı çekmiyorum yalnızca, gece 3-4 kez tuvalete kalkıyorum. Doktor neden ilişkiye giremeyeceğimi söyledi?

PROSTAT bezi küçükken cinsel yaşama olumsuz etkisi olmaz. Boyutları çok büyürse, fonksiyonları azalırsa, tedavisi için kullanılan ilaçlar olursa Cinsel yaşamı olumsuz etkileme ihtimali olabilir. Öncelikle ürolojik ultrason yaptırın.

TPSA, FPSA, tam idrar tahlili de yaptırın. Sonra testleri bize gönderin tekrar değerlendirelim. Bu ara günde en az iki avuç kabak çekirdeği ye. Pişmiş domates mutlaka tüket.



AMELİYAT ŞART DEĞİL

26 yaşında evliyim. Cinsel organımda sağa doğru eğrilik var. Ameliyatı var mı bunun? Nasıl düzelttirebilirim?

CİNSEL organ şekli mekanik durumlardan etkilenebilir.

Evlilik öncesi elle tatmin durumu sık ise ve aynı el kullanılıyorsa kendine has bir eğim alabilir.

Yatma pozisyonu da bu tip değişiklikler yapabilir. Çoğu kez ameliyatlık durumlar değildir. Mecburiyet yoksa ameliyat önermeyiz.



HEMEN DOKTORA GİT

Yaşım 58. 3 aydır sıkıntım var. İlişkiden sonra cinsel organımdan kan geliyor. Ağrı yok. Hanımı da zorlamıyorum ama kanama geçer diye bekliyorum. Ne yapmalıyım?

HEMEN Üroloji Uzmanı'na git. İdrar kesesi hastalıklarında ağrısız kan gelmesi söz konusu olabilir.

İlişki ile ilgili olmayabilir.

Tüm batın ultrasonu hatta Sistoskopi dediğimiz idrar kesesi endoskopisi gerekebilir.

Ayrıca prostat testleri ve muayenesi de gerekir.

İhmal etme.