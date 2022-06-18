35 yaşındayım. Eşimle birlikte olmak istediğimde enerjim bitiyor. Güçleneyim diye ekmek de yiyorum ama olmuyor. Ne önerirsiniz?
SIKINTI ve kaygı gün içinde bizi yıpratır. Kafe tipi beslenme, yanında bol ekmek olursa bu seni güçlendirmez, yüklendirir. Yani şişmanlarsın. Ekmeği her öğünde kendi elin büyüklüğünde ye. Sebzemeyve ve şekersiz içecek özellikle su tüket. Şeker düşüklüğü olduğunda bu tip şikayetler olur. İhmal etme.
KIRMAK İSTEMİYORUM
3 aylık evli bir erkeğim. Eşim benden fazla kıllı. Bir şey desem üzülecek. Ama bu durum ilişkiden soğutuyor. Nedir bunun sebebi? Ne yapmamız lazım?
İNCE düşüncenden dolayı teşekkür ediyorum. Sorun tespitin var. Çözüm için hassas davranışın var. Eşin şanslı. Önce bir iç hastalıkları uzmanı bul. Ondan check-up satın al. Çeşitli hastalıklar, kadınlarda erkek tipi kıllanmaya neden olabilir.
FITIK ENGELİ
Eşime bel fıtığı tanısı koydular. 4 aydır ağrıyor. İlişkide sertleşemiyor. Doktor "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Fıtık ilişkiyi etkiler mi?
ETKİLEYEBİLİR. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer.
Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır. Bel fıtığı tedavi edilmezse idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir.
Bel hareketlerinde kısıtlılık, bel de güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük olabilir. İhmal etmeyin.
Enerjim yetmiyor
35 yaşındayım. Eşimle birlikte olmak istediğimde enerjim bitiyor. Güçleneyim diye ekmek de yiyorum ama olmuyor. Ne önerirsiniz?
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