Çocuk istiyoruz

Doktor Bey, benim yaşım 37 oldu. Erkeğim. İki yıllık evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Hangi testleri yaptırmamı önerirsiniz?

HASTALIK tetkik planlaması hastayı muayene eden doktor tarafından yapılmalıdır. Bunun için önce Üroloji Uzmanı ve İç Hastalıkları Uzmanı muayenesi ile başlamak gerekir. Yine de genel olarak yapılan tetkikleri anlatmak gerekirse; Semen analizi, FSH, LH, testosteron, prolaktin ve TSH testleri istenebilir.



ISRARCI OLMADIM

Yeni evliyiz. Hanım beraber olurken zorlanıyor. Ben ısrar etmiyorum. Konuşursak üzülür diye bir şey diyemiyorum. Ablasına söylesem doğru olur mu?

BU konuyu eşinle konuşmalısın. Ablasından alması gereken bir bilgi varsa buna kendi karar vermeli. Tıbbi destek için İç Hastalıkları veya Kadın Hastalıkları Uzmanı ile psikolog başvurusu uygun olur. Anlattıklarından direkt bir hastalık ihtimali var diyemiyorum. Sosyal gelenekler, bilgiler, eksik yanlış olabilir veya vücuduyla ilgili farklılıklar, hastalıklara bağlı şikayetleri söz konusu olabilir. Israrcı ve zorlayıcı olmaman takdirlik bir davranış.





AĞRI SORUNU

Evleneli 5 ay oldu. Her adet dönemlerimde acayip sinirli oluyorum. Eşimle ilişkide gergin oluyorum. Acı çekiyorum. Ne yapmam gerek?

EVLİLİK başlangıçları gerilimli olabilir. Ama korku ve gerilim her şeyi olumsuz etkiler. Şimdi önce kadın hastalıkları uzmanına git. Cinsel organ ve çalışmasına ait farklılık veya bozukluklar varsa tedbir al.

Cinsel ilişki ile ilgili doğru bilgilenmelisin. Eşinle bu konuları konuşabilmelisin.

Eğer ilişki sırasında canın yanıyorsa eşinle konuş.

Hızla ilgiliyse yavaşlasın, hazır olmadan zorlama varsa, birleşme öncesi daha uzun zaman geçirin. Hapı bırak. Özellikle depresyon tedavisine yönelik alınan anti depresanların cinsel istekte azalma, uyarılamama veya yetersiz uyarılma, kayganlığın yetersiz olması, vajinal anestezi, orgazmda gecikme ya da orgazm olamama gibi sorunlara neden olabilir. Gerekirse psikolog veya psikiyatrist desteği alırsın. Herkeste bu tarz sıkıntılar olabilir.