Muayene gerekir
Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum.
Ne yapmalıyım?
YETMEZ. Tabi ki PSA testi gerekir. Test normal çıkan kanser tipleri de vardır.
Ayrıca PSA kanser dişi iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir. Gerekirse filmler çekilir. Her erkek prostat muayenesi için her zaman hazır olmalı.
Prostat bezin varsa muayenesi de var.
MİGREN ALARMI!
Hırdavatçıyım. Bazen çok geriliyorum. O zaman da migrenim artıyor. Baş ağrılarım sık sık tekrarlıyor.
İlaçtan başka çare yok mu?
BAŞ ağrısını başlatan sebepleri tespit et. Onlardan sakın. Buna 'sakınma tedavisi' diyoruz. Soğuk ve rüzgarlı havalarda başını bere, atkı gibi koruyucu bir şeyle ört. Banyo yapıp sokağa çıkma. Saçını iyice kurut. Rüzgarda, klimanın önünde durma. Meteorolojiyi takip et, lodosta dışarı çıkma. Sigara içme.
Jöle sürme. Açlık-tokluk, stres-keder-gerilim, aşırı yorgunluk migreni tetikler sakın.
ÇAY ÇARPINTI YAPAR
Öğretmenim. Sık sık çarpıntım oluyor. İlaç kullanıyorum ama işe yaramıyor. Bunun bir perhizi var mı?
ÇAY, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et.
Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar çarpıntıyı tetikler.
Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir.
Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir.
Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, sigara içilmemesi, alkol alımının azaltılması veya hiç alınmaması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.
Tabii yaparsan.
KABIZLIK SORUNU
Sürekli kabız oluyorum.
Yediklerime içtiklerime dikkat ediyorum ama bir işe yaramıyor. Bana bir çare doktor bey...
BAZI gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığımıza neden olabilir. Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar, çay, kahve vb. gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar ve hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklarda kabızlık yapabilir.
Ayrıca kabızlık erkenden tedavi edilmezse basur veya hemoroit dediğimiz makat varisleri olabilir. Bu nedenle muayene olurken mutlaka basur muayenesi de yaptırın.
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