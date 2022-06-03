Görümce baskısı

Evleneli beş buçuk ay oldu. Henüz çocuğumuz olmadı. Görümcem bu konuda sürekli baskı yapıyor. En sonunda bana "Sen kısır mısın?" dedi. Benim çocuğum olmaz mı?

ÖNCELİKLE herkesin özel hayatı kendini ilgilendirir. Kısırlık veya infertilite dediğimiz durum, çiftlerin bir yıl süresince çocuk istemeleri ve doğum kontrol yöntemi kullanmadan düzenli cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen gebeliğin gerçekleşmemesi olarak tarif edilir. Yani tıbben en az altı buçuk ay var. Ayrıca bedensel olarak hiçbir sıkıntı olmasa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Stresevham- korku-kaygı gebeliğin gerçekleşmesini engelleyebilir. Evlilik yeni bir hayattır. Acele etmeyin. Sakın panik yapmayın.



VAKİT KAYBETME

aydır sütyenimde beyaz lekeler görüyorum. Özellikle adet dönemimde memelerimde şişme ve ağrı oluyor. Adetimin düzeni de bozuldu.

Kadın doğum doktoruna gitsem iyi olur mu?

KESİNLİKLE iyi olur. Hem adet düzensizliği, hem memelerle ilgili şikayetler hormonlarına bakmamızı gerektiriyor. Özellikle prolaktin dediğimiz hormonların bu şikayetlerle ilgisi olabilir. Kadın hastalıkları açısından da değerlendirilmen uygun olur. Tanı koyup takip etmek önemli. İleride çocuk sahibi olamamana neden olabilecek ihtimallerde var.



USG ÇEKTİR

17 yaşındayım. Dedem prostat kanseri olmuş. Aile arasında erkekler kontrol edilsin dediklerini duydum. Bu hastalık nedir?

PROSTAT, erkeklerde olan bir salgı bezi organıdır. Meni içeriğine katkıda bulunur. Prostat kanseri ise Batı ülkelerinde erkeklerde en sık tanı konan organ kanseridir. Bu nedenle erkekler prostat sağlığına dikkat etmelidir. Önce prostat değerlendirmesi için USG çektir.

Bunlar üroloji doktoruna ilet.

Gerekirse ek takip planı yapar.