Vav TV İzle
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 02 Haziran 2022, Perşembe

Kansere dönüşmez

44 yaşında kilolu bir kadınım. Geçen hafta kadın doktoruna gittim. Rahmimde miyom çıktı. Doktorum "Bir şey yapmayalım menopozda küçülür" dedi. Miyom kötü mü? Ne yapmam lazım?
HAYIR. Kas bezeleri diyebiliriz. Hormonlarla ilgilidir. Bu yüzden menopoz sonrası küçülmesi beklenir. Kansere dönüşmez. Çok sık görülür. Merak etme. Takibe devam et.

UTANMA KORKUSU
48 yaşında erkeğim. Evlenmeye karar verdim. Düğün gecesi rezil olurum diye korkuyorum. Ne yapayım?
EŞLER arasında utanma olmaz. İki erişkin doğal bir süreci mutlaka tamamlarsınız. Ayrıca düğün gecesi kendine özel yorgunlukları olan bir gecedir. Bir ömür boyu bilmediklerini öğrenmek mümkündür. Kitaptan yüzme öğrenilmez.

ÇOCUK MESELESİ
7 yılda 3 çocuğumuz oldu. Dördüncü de olsun diyorum. Beyim tüp bağlatalım dedi. Nedir bu tüp?
ÇOCUK olması için kadının yumurtasını dölleyecek erkek dölü, döl yatağından yumurtalığa doğru giderken tünel gibi bir yoldan geçer. O yola tüp diyoruz. Ameliyatla tüp bağlanınca dördüncü çocuğun olma ihtimali çok çok azdır. Ameliyattan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Düşünüp karar verin.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Kansere dönüşmez
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA