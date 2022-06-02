Kansere dönüşmez

44 yaşında kilolu bir kadınım. Geçen hafta kadın doktoruna gittim. Rahmimde miyom çıktı. Doktorum "Bir şey yapmayalım menopozda küçülür" dedi. Miyom kötü mü? Ne yapmam lazım?

HAYIR. Kas bezeleri diyebiliriz. Hormonlarla ilgilidir. Bu yüzden menopoz sonrası küçülmesi beklenir. Kansere dönüşmez. Çok sık görülür. Merak etme. Takibe devam et.

UTANMA KORKUSU

48 yaşında erkeğim. Evlenmeye karar verdim. Düğün gecesi rezil olurum diye korkuyorum. Ne yapayım?

EŞLER arasında utanma olmaz. İki erişkin doğal bir süreci mutlaka tamamlarsınız. Ayrıca düğün gecesi kendine özel yorgunlukları olan bir gecedir. Bir ömür boyu bilmediklerini öğrenmek mümkündür. Kitaptan yüzme öğrenilmez.

ÇOCUK MESELESİ

7 yılda 3 çocuğumuz oldu. Dördüncü de olsun diyorum. Beyim tüp bağlatalım dedi. Nedir bu tüp?

ÇOCUK olması için kadının yumurtasını dölleyecek erkek dölü, döl yatağından yumurtalığa doğru giderken tünel gibi bir yoldan geçer. O yola tüp diyoruz. Ameliyatla tüp bağlanınca dördüncü çocuğun olma ihtimali çok çok azdır. Ameliyattan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Düşünüp karar verin.