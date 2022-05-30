Sıkıntıların ciddi

26 yaşında erkeğim. Askerliğimi yeni bitirdim. Bana bir şeyler oluyor. Başım ağrıyor bulanık görüyorum. Memelerim bile büyüdü. Bir de cinsel organım hareket etmiyor. Nedir sorunum?

ÖNEMLİ tespitler yapmışsın.

Bize bu şikayetlerle başvuran hastalarımızda öncelikle hormonlara bakarız.

Başta prolaktin dediğimiz süt hormonu diye de bilinen hormonun tahlilini mutlaka yaptır. İsteksizlik ve ufaklığın hareketsizliği de bununla ilgili. Duygusallıkta bu hormon fazla üretildiğinde artar. Hipofiz bezi dediğimiz beynimizdeki bir merkezin tümörlerinde bu anlattıkların ortaya çıkar.

İlaçla tedavisi mümkündür.

Merak etme. Ayrıca TSH, östrojen, testosteron testide baktır. Göz muayenesi ve üroloji muayenesi de gerekir.



SÜREKLİ BAŞIM AĞRIDI

29 yaşında yeni evli bir bayanım. İlişkiden sonra başım ağrıyor. Daha önce böyle bir şey yoktu. Beyin tahlili yaptırdık bir şey çıkmadı. Sıkıntım ne ki?

GELECEĞİ bilemeyiz.

Şu an anlattıklarınıza göre "Orgazm baş ağrısı" dediğimiz tanıya uygun bir şikayet yapınız var. Film ve tahlil yaptırmanız tedbirli davranış olmuş. Daha önce ilişki sonrası orgazm yaşamadıysanız şimdi şikayetin başlaması olağan bir durum. Stresin azaltılması, hafif tokluk hali, yavaş ve zorlayıcı olmayan ilişki pozisyonları denemeniz uygun. Tedavi olarak takip eden doktorun sizin için önereceği nsaid diye adlandırılan gruptaki ağrı kesicilerin ilişki öncesi yarım saat-bir saat önce kullanılması şikayetinizi azaltabilir.

Eğer mide hastalığınız veya alerjiniz yoksa kullanabileceğinizi unutmayın.



HEYECANLANIYORUM

Nişanlıyım yakında evleneceğim. İkimiz de çok heyecanlanıyoruz. Hatta ben biraz da korkuyorum. Nişanlım "Adetin düğüne mi denk geliyor" dedi. Ne yapacaksa bilmiyorum artık. Evlenince ne yapacağım bilmiyorum. Siz ne dersiniz?

ÖNCELİKLE bu korku, kaygı, tedirginlik tespitin önemli. Evlilik sonrası kadın ve erkeğin birlikteliği ile ilgili bilgi edinmen çok önemli. Burada yazılamayacak kadar çok bilgi vermemiz gerekir. Bunun için Aile Doktoruna, Ana çocuk sağlığı bölümüne, Kadın Hastalıkları ve doğum uzmanına, aile psikologuna, güvendiğin aile büyüklerine danışman gerekir.



YENİ EVLİYİM AMA...

37 yaşındayım. 3 ay oldu evlendim. Eşimle bir araya gelince sertleşmede zorluk çekiyorum. Bir kere kapı aralığından beklerken bakayım dedim. Öyle baktıktan sonra ilişkide sıkıntı olmadı. Bu bir hastalık mı?

İNSANLAR cinsel ilişki hazırlık döneminde çeşitli uyaranlardan etkilenebilirler.

Uyarılıp orgazma hazır hale gelebilirler. Fotoğraf, ışık, ses, koku, eşyalar, dokunma, izleme, sevişme cinsel ilişki hazırlığı başlatabilir.

Bununla ilgili olarak zaman zaman farklı uygulamalarla hazırlık dönemi yaşamak hastalık kabul edilmez. Ama sadece izleme, gözetleme ile uyarılıp başka hiçbir şeyle uyarılamıyorsan hastalık kabul edilebilir. Bunun için önce psikolog gerekirse sonra psikiyatriste ihtiyacın olabilir.