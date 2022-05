Evham ve sıkıntı

Annem 64 yaşında. Her şeyi kendine dert eder! Ağrımayan yeri yoktur. Romatizması vardı. Doktora gitti. "Fibromyalji" demiş. Nasıl bir hastalık bu?

FİBROMİYALJİ, uzun süren ve yaygın düşkünlük meydana getiren, ağrılarla tekrarlayan bir hastalıktır.

Bu hastaların kasları, boyunları, omuzları ve sırtları ağrır. Yeterince uyuyamazlar, uyandıklarında veya uzun süreler oturduktan sonra hareket ettiklerinde sıklıkla adaleleri sertleşmiştir. Ağrının yoğunluğu aşırı egzersiz ve stresle kötüleşebilir.

Daha çok orta yaşlarda sık görülen bir hastalıktır. Evham, stres, kaygı ve huzursuzluk yaşayan kişilerde sık tekrarlar. Mutlaka Psikolog ve Psikiyatrist desteği alsın. Manyetik yatak tedavisi de önerilir.



REFLÜYÜ İHMAL ETME

18 yaşındayım. 6 aydır ekşimelerim var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflü var dediler. Tedaviden sonra şikayetlerim geçmişti.

Şikayetlerim bir daha başlar mı?

BAŞLAR. Her yaşta reflü olabilir.

Ufacık bebekler dahil her yaş ve cinste reflü görülebilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Hamilelik de, hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler. Yavaş ye.

İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir. Yani reflü, tedavi edilse bile tekrar başlayabilir.



EYVAH TİROİT!

Boynum ve boğazım ağrıdı, ateşim çıktı. Doktora gittim. "Tiroit bezin iltihaplanmış" dediler. İlaç verdiler. Bir ay geçmesine rağmen hala ara ara ateşim yükseliyor. Ne yapsam?

MUHTEMELEN tiroit dediğimiz bir hastalığa yakalanmışsın. Tiroit bezi mikroplu veya mikropsuz olarak iltihaplanır. İyileşmesi 3-6 ayı bulabilir. Bu arada ateş yükselmeleri, tiroit hormon düzeyleri artıp azalabilir.

Önemli olan belli aralıklarla TSH, FT+, Anti TPO, Anti TG, Haemogram, CRP gibi testlerin ve muayene bulgularının tekrarıdır. İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı takip etmeli.