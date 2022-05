Eşimin yüzü asık

Altı aylık evliyim. İlişkimiz iyi. Ama uyuduğumda eşimin yüzü asılıyor. "Mutlu olmadın mı?" diyorum cevap vermiyor. Neden kızıyor olabilir?

BİR kere ilişki sonrası uyumandan hoşlanmıyor olabilir. Zaten kendisi de ifade etmiş. İlişki sonrası okşamalar ve öpmeler çiftler arasındaki duygusallığı arttırır. Aksi durumlar sende olduğu gibi gerilim yaratır. İçgüdüsel bir yanı olsa da cinsel ilişki sürecini olağan akışına uygun olarak bitirmeliyiz. Farklı sorunlar açısından genel durum değerlendirmesi için İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ettirin.



ÇOCUK SORUNU

İki yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Erkeğim ama kadın doktoru benden meni istedi. 4 kardeşiz. Hepsinin de çocuğu var. Bu test şart mı?

KADIN doğum uzmanı çiftlerin her ikisine de test önerebilir.

Bu konuyu gurur meselesi gibi anlama, çünkü çiftlerin her ikisi de sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olmama ihtimali her zaman herkes için var. Bir yıl korumasız cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmadığında erkeklerden de istenecek ilk tetkik "Semen- Sperm-Meni Sayımı" diye bilinen ifade edilen testtir. Yaptır...



HARDALDA AŞK VAR

Hanımla ilişkide sıkıntı yaşıyorum. Mahcup da olmak istemiyorum. Yani güç, kuvvet verecek bir şeyler önerir misiniz?

MUTLU birliktelik için vücudun dinlenmiş olması gerekir. Kuvvet verir diye şekerli yiyeceklere, tatlılara güvenme. Lavanta, karanfil tanesi, haşhaş tohumu, polen, zencefil, tarçın, hardal, meyan kökü, vanilya, roka, maydanoz, kekik tüketebilirsin.

Bunlardan karışık çaylar yapabilirsin. Ancak uykusuzsan çaylardan da umudunu kes.



HANIM ŞİKAYETÇİ

37 yaşında tansiyon hastasıyım. Ben bittim hocam. Hanımla kardeş gibi olduk! Kendisi de durumdan şikayetçi. Cinsel isteğim yok. Akıntım var. Benden bir şey olur mu?

NEDEN olmasın. Umut biterse her şey biter. Gerilim tansiyonunu yükseltir. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Takibe başla. Tansiyon ilaçları isteği olumsuz etkileyebilir. İlacını değiştirerek bu sorunu çözebiliriz.

Akıntı tahliline göre mikrop mu yoksa erkeklik sıvısına ait bir akıntı mı öğrenip tedbir alınır.