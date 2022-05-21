62 yaşında bir delikanlıyım. Eşim yaşımı ileri sürüp cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende de hala istek var. Bu bir hastalık mı?
ÖZELLİKLE beyinde hipotalamus ve limbik sistem dediğimiz bölgenin aşırı uyarılmasına neden olan hastalıklar, dopamin ve testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Gelenek ve göreneklere-öğretilere göre eşiniz çekingen olabilir. Erkeklerde testosteron 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir.
Yeterli testosteron varsa istek devam eder. Belki de eşinin seninle paylaşmadığı şikayeti olabilir.
BOYU ÖNEMLI DEĞIL
23 yaşındayım. Cinsel organım 9 santimetre ise çocuğum olur mu? Büyütmek gerekir mi?
UZUNLUK ve kısalık sağlık açısından hayati önem taşımaz. Erkek cinsel organının beden dışına uzanan kısmının görevi spermi kadın cinsel organının içinden geçerek, kadının rahmine ulaştırmasıdır. Kaldı ki spermler hareketli olduğundan daha kısa erkek cinsel organı ile bile döllenme ihtimali bulunur. Büyütmeye çalışmanın sana faydası yoktur.
ÖDEME ANANAS
Adet dönemlerimde çok sancı çekiyorum. Şişiyorum. Bir tavsiye verin. Ama ilaç vermeyin.
ANANAS, güçlü bir ödem söktürücüdür. Günde 1-2 halka kadar tüketmek kadınlarda adet döneminde oluşabilecek ödemi engeller. Eğer beden yapınız uygunsa adet döneminde günde 1 tane en fazla 2 fincan Türk kahvesi tüketebilirsiniz. Sizin bedeninizdeki etkilerini takip edin.
Bahane uyduruyor
62 yaşında bir delikanlıyım. Eşim yaşımı ileri sürüp cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Bende de hala istek var. Bu bir hastalık mı?
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