İlişki sırasında cinsel organımda yırtılma oldu. Kendiliğinden iyileşti. Cinsel hayatımı olumsuz etkiler mi?
HIZLI ilişki süreçlerinde cilt tahrişi olabilir. Kanamalar olabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız şikâyeti arttırabilir. Ayrıca cilt farklılık veya hastalıklarına bağlı olarak kanama kolaylaşabilir. Cildiyeye başvurun. Sarı kantaron, zeytinyağı kullanılabilir. Cinsel hayatınızı etkilemez.
GEBELİK BEKLENMEZ
5 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var. Eşim tüp bağlatalım dedi. Bir zararı var mı?
KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.
YENİ EVLİYİZ AMA...
Yeni evliyiz. Eşimle birlikte olurken canım acıyor. Şikayetim devam ediyor. Neden böyle oluyor?
ANLATTIKLARINA bakılırsa Vulvar Vestibulit Sendrom dediğimiz duruma benziyor. İlişki başlangıcından itibaren vajina girişinde keskin acı, yanma ile kendisini gösterir. Hastalar yaşadıkları bu derin acıyı 'açık yaraya tuz basma' şeklinde tarif ederler. Kadın Hastalıkları Uzmanına başvurmalısın.
DERDİM PROSTAT!
66 yaşındayım. İdrarımda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Prostat büyümüş dediler. Önceden kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?
HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Tanı koyabilmek için üroloji muayenesi gerekir.
İlişkiyi etkilemez
İlişki sırasında cinsel organımda yırtılma oldu. Kendiliğinden iyileşti. Cinsel hayatımı olumsuz etkiler mi?
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