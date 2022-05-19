Vav TV İzle
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 19 Mayıs 2022, Perşembe

İlişkiyi etkilemez

İlişki sırasında cinsel organımda yırtılma oldu. Kendiliğinden iyileşti. Cinsel hayatımı olumsuz etkiler mi?
HIZLI ilişki süreçlerinde cilt tahrişi olabilir. Kanamalar olabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız şikâyeti arttırabilir. Ayrıca cilt farklılık veya hastalıklarına bağlı olarak kanama kolaylaşabilir. Cildiyeye başvurun. Sarı kantaron, zeytinyağı kullanılabilir. Cinsel hayatınızı etkilemez.

GEBELİK BEKLENMEZ
5 yıllık evliyiz. 3 tane çocuğumuz var. Eşim tüp bağlatalım dedi. Bir zararı var mı?
KADINDA yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.

YENİ EVLİYİZ AMA...
Yeni evliyiz. Eşimle birlikte olurken canım acıyor. Şikayetim devam ediyor. Neden böyle oluyor?
ANLATTIKLARINA bakılırsa Vulvar Vestibulit Sendrom dediğimiz duruma benziyor. İlişki başlangıcından itibaren vajina girişinde keskin acı, yanma ile kendisini gösterir. Hastalar yaşadıkları bu derin acıyı 'açık yaraya tuz basma' şeklinde tarif ederler. Kadın Hastalıkları Uzmanına başvurmalısın.

DERDİM PROSTAT!
66 yaşındayım. İdrarımda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Prostat büyümüş dediler. Önceden kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?
HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Tanı koyabilmek için üroloji muayenesi gerekir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU İlişkiyi etkilemez
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA