Mucizeler yaratmaz

68 yaşındayım. Arkadaşlar keçiboynuzu yemişler. Sonra da evde mutlu olmuşlar. Benim de aşk hayatıma iyi gelir mi? Yemeli miyim?

KEÇİBOYNUZU oldukça faydalı bir gıdadır. Ama cinsel konularda tek bir gıdayı tüketerek mucizeler yaşayamazsınız. 'Ya olmazsa?' kaygısı bile mutsuzluk sebebi olabilir. Az az sık sık beslenin. Dinlenmiş olmanız mutluluğunuzu arttırabilir. Şikayet uzun sürüyorsa mutlaka doktor başvurusu yapın.



HANIMLA KOPTUK

56 yaşındayım. Tansiyonum var. Altı aydır hanımla hiçbir şey yapamadık. Hap kullanıp yapan arkadaşlarım var. Ben de kullansam ayıp olur mu?

AYIPTAN ziyade senin için riskli olabilir.

Çünkü bazı kalp ilaçları kullanılırken bahsettiğin ilaçları kullanmak zarar verebilir. Bunun için doktorunla birlikte kullandığın ilaçları gözden geçir. Ayrıca anlattığın duruma neden olabilecek birçok hastalık var. Bunlara da bakalım. Bazı kalp ve tansiyon ilaçları da yan etki olarak cinsel isteksizlik, erken boşalma veya sertleşme sorunu yapabilir.

Gerekirse bu tip ilaçlarda doktor önerisiyle kesilebilir.



EŞİM HEP İSTEKSİZ

Benim yaşım 54, eşim ise 57 yaşında. İki yıldır eşimde sürekli bir cinsel isteksizlik söz konusu. Bunun bir çaresi var mı? Neden olur?

TABİİ KI çaresi olabilir.

Ama önce nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir.

Cinsel isteksizlik özellikle moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla ilgili bir durumdur. Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan ve besine ulaşma kaygısı kalktıktan sonra gündeme gelen bir dürtüdür. Kişilerin günlük hayatındaki, borç, iş güvencesi, hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek ortaya çıkmayabilir.

Eşlerin birbirleri ile ilgili beklentileri, istekleri, saygıları ve sevgileri de önemli bir belirleyicidir.

Cinsel ilişkiye girebilmek için sakin, güvenli bir mekan yoksa yine istek gelişmesi geç güç olabilir.

Yine de kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz, her iki cinste de tiroit çalışmasındaki bozukluklar, testosteron hormon düzeyi anormallikleri, kullanılan ilaçlar varsa yan etkisi gibi durumlar da cinsel isteksizlik ortaya çıkabilir.

Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin.



KRİZ SONRASI AŞK

Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz. Krizden önce doyumlu bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye çekiniyoruz. "Hasta hasta neyi düşünüyorlar" derler mi?

CİNSEL hayat için öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur.

Ayıp bir yanı yoktur.

Nasıl ki hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyor, doktorunuzla mutlaka görüşün. Her hastanın durumu kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz.

Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir. Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının. Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır.

İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.